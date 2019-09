J-AX/ Tutto casa, Elaina Coker e figlio Nicolas “il mio nuovo stylist”

Un settembre di concerti per J-Ax, di nuovo in pista con la sua musica anche grazie al suo singolo Ostia Lido. Negli ultimi giorni l’abbiamo visto salire su diversi palcoscenici e finire in radio anche grazie a Ti volevo dedicare, il nuovo singolo di Rocco Hunt che vanta una featurette con il rapper milanese e i Boomdabash. Certo non ci sono sempre state giornate felici per J-Ax, data la recente morte del fan Davide Misto. L’artista ha condiviso il suo sfogo su Instagram pubblicando un video, chiedendo al Governo di intervenire e ai giornalisti e ai politici di parlare delle morti sul lavoro, di prendere provvedimenti. “La sua morte non ha suscitato nessuno scandalo”, dice con amarezza pensando a come la vista di Davide sia finita mentre lavorava ad un macchinario. “In Italia si muore ogni giorno di lavoro e nessuno fa nulla”, dice rabbioso nella speranza che il nuovo esecutivo faccia qualche passo in avanti per creare una soluzione.

J-AX, PRONTO A UNA NUOVA EDIZIONE DI ALL TOGETHER NOW

Dal punto di vista professionale, J-Ax invece si prepara al debutto della seconda edizione di All Together Now. Ancora una volta al fianco di Michelle Hunziker, che a quanto pare sarà presente fin dalla prima puntata di Amici Celebrities per conoscere da vicino tutti i concorrenti. “Io sarò davanti alle quinte”, replica il rapper nelle Storie della conduttrice svizzera. Musica e tv fanno ormai parte della carriera di J-Ax, di ritorno sul piccolo schermo grazie all’invito di Maria De Filippi. Il rapper milanese infatti sarà presente come ospite nella puntata di debutto di Amici Celebrities, che vedremo su Canale 5 a partire da oggi, sabato 21 settembre 2019. Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di J-Ax, ma siamo sicuri che avrà modo di dire la sua e magari dare qualche consiglio ai concorrenti in gara.

J-AX, LE FOTO CON IL FIGLIO NICOLAS

I fan che lo seguono da tempo sanno però che nella vita dell’artista c’è anche un terzo elemento: il figlio Nicolas. Legatissimo al suo rampollo, nato dal matrimonio con Elaina Coker, pubblica spesso foto che li vedono insieme. Una delle ultime mostra sempre il piccolo di spalle, mettendo in evidenza la capigliatura riccioluta del baby Aleotti e un altro dettaglio. “Mio figlio è il mio nuovo stylist, abituatevi al nuovo look”, scrive J-Ax alludendo alla parrucca blu elettrico e agli occhiali a forma di zucca di Halloween che Nicolas ha scelto per lui. “Potrei scambiarti per la mia ragazza Ale. Non scherziamo”, commenta subito Fabio Rovazzi, anche se alcuni ammiratori credono che il cantante sia più simile a Loredana Bertè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA