J-Ax/ “Una voglia assurda” tormentone estivo? Ad Amici Speciali cerca il lancio ma…

J-Ax ospite della finale di Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso venerdì 5 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Il rapper, ex coach del serale di Amici, sarà il super ospite speciale della finalissima; un’occasione davvero unica per presentare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Una voglia assurda” scritto durante questi mesi di lockdown per via dell’emergenza Coronavirus. A parlare del nuovo brano è stato lo stesso artista ai microfoni di Sky Tg24: “ho una voglia assurda di ricominciare, di incontrare la gente che in fondo mi ha ispirato questo pezzo. Durante la quarantena c’è stato un momento in cui il virus mi ha schiacciato la testa per terra. Sono di Milano, sono qui in Lombardia e la sofferenza che avevo intorno a me era veramente tanta. Per un po’ ho pensato che quello che potevo fare con la musica era superfluo, sono stati i miei fan e i produttori della canzone che mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘abbiamo questa base funky, vai contro tendenza, non è reggaeton non è quello che di solito facciamo, abbiamo bisogno di sentire quello che tu pensi, un po’ di positività da te’. Sono stati gli altri a tirarmi fuori dalla depressione e a darmi un motivo per rimettermi in gioco”.

J-Ax canzoni: “Una voglia assurda” è il singolo per l’estate 2020

La paura del Coronavirus, ma anche la voglia di tornare a vivere. J-Ax non nasconde di aver passato dei mesi davvero difficili fatti di sofferenza e dolore nel vedere quello che succedeva intorno soprattutto nella Regione Lombardia dove risiede. Settimane, mesi di angoscia e dolore, ma anche questa volta la musica l’ha salvato. “Devo essere sincero per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me” – ha raccontato il rapper precisando – “la sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa”. Così in piena pandemia l’artista ha messo da parte il dolore e la tristezza per scrivere nuova musica e proprio così è nata la nuova canzone “Ho una voglia assurda”. “Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima. Sono tornato” ha detto a chiare lettere il rapper che in questi giorni ha difeso anche i giovani e la cosiddetta movida: “il fatto di puntare l’indice in quel modo dipende da certa informazione, che dovrebbe occuparsi di quello che è successo, dei malati, della gestione sanitaria. Dobbiamo parlare di quello, non di quello che fanno dieci ragazzini che si riuniscono, della movida… Di sceriffi non ce n’è bisogno”.



