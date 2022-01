J.K Rowling, autrice Harry Potter/ “Nato in treno da Manchester a Londra”

Chi J.K. Rowling è l’autrice Harry Potter?

J.K Rowling è la famosissima autrice di Harry Potter, il maghetto che ha conquistato grande e piccini diventando un vero e proprio fenomeno mondiale. Basti pensare che i libri, tradotti in 80 lingue tra cui latino e greco, sono uno dei successi letterari più grandi degli ultimi vent’anni. La saga letteraria, infatti, ha infranto i 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo conquistando davvero tutti. Le ambientazioni fantastiche e la creazione di personaggi come Harry, Hermione e Ron hanno fatto il resto diventando dei beniamini per milioni di fan nel mondo. Dai libri sono stati realizzati anche dei film che hanno sbancato i botteghini incassando la cifra record di oltre 7,7 miliardi.

Phineas Taylor Barnum, storia vera "The Greatest Showman"/ È il fondatore del circo

Eppure sono passati 20 anni dall’uscita del primo libro “Harry Potter e la pietra filosofale” e la fama del maghetto con la cicatrice a forma di saetta non si è mai spenta. Anzi proprio in questi giorni si è festeggiato l’anniversario con una Reunion dei protagonisti del film, ma senza l’anima del romanzo: la sua creatrice. Ma dove è nato Harry Potter?

DUNE/ L'inizio di un viaggio straordinario, Villeneuve fa centro

J.K. Rowling e la nascita di Harry Potter

La nascita di Harry Potter non è avvenuta ai tavoli dell’Elephant House Cafe di Edimburgo come molti fan credono, ma bensì altrove. A rivelarlo è stata proprio l’autrice J.K. Rowling che ha precisato rispondendo alla domanda di un fan su Twitter: “è vero, ho scritto in questo café ma scrivevo Harry Potter già da anni quando ci ho messo piede per la prima volta”. Non solo, l’autrice ha anche condiviso uno scatto del luogo dove è nato l’amatissimo Harry scrivendo: “se vogliamo definire ‘luogo di nascita’ il posto dove per la prima volta ho messo la penna su un foglio e ho iniziato a scrivere di Harry Potter, allora i primi mattoncini di Hogwarts sono stati costruiti in un appartamento che avevo affittato a Clapham Junction”.

Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Infine la rivelazione: “se vogliamo definire invece ‘luogo di nascita’ il posto dove ho avuto per la prima volta l’idea di Harry Potter si tratta di un treno che andava da Manchester a Londra”. La Rowling ha anche spiegato dove è nata l’idea del Quidditch, l’amato sport praticato dai maghi: “questo edificio una volta era il Bourneville Hotel. Ci passai solo una notte, nel 1991, e quando la mattina dopo me ne andai avevo inventato il Quidditch”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA