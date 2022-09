Jack Ging è morto/ Addio alla star di “A-Team”: aveva 90 anni

Altro lutto nel mondo dello spettacolo americano. Lunedì è morto Jack Ging, attore caratterista noto per le sue interpretazioni tra grande e piccolo schermo. L’interprete si è spento per cause naturali nella sua dimora di La Quinta, in California, come confermato dalla moglie Apache ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Marracash, stoccata all'ex Elodie e Andrea Iannone?/ Spunta Giulia De Lellis e un video che scatena il gossip

Da “Tales of Wells Fargo” a “Mannix”, passando per “Riptide” e soprattutto “A-Team”: Jack Ging è diventato un volto amato del piccolo schermo per la sua partecipazione in prodotti di successo, ma la sua carriera comprende anche un pezzo importante dedicato al cinema: basti pensare ai tre film girati insieme a Clint Eastwood.

CONCORRENTI AMICI 22, LA CLASSE 2022-2023/ 19 ragazzi ammessi, tra cui Aaron!

ADDIO ALL’ATTORE JACK GING

Utilizzato soprattutto come caratterista, Jack Ging ha comunque interpretato anche ruoli da protagonista: pensiamo al film “Tess of the Storm Country” del 1960, al dramma “Sniper’s Ridge” del 1961 o ancora alla serie “The Eleventh Hour” targata NBC. Tornando alla sua collaborazione con Eastwood, ha interpretato un maresciallo in “Hang ‘Em High” (1968), un dottore in “Play Misty for Me” (1971) e Morgan Allen, il proprietario della miniera (e amante del personaggio di Marianna Hill), in “High Plains Drifter” (1973).

Jack Ging ha trascorso grande parte della sua carriera in televisione e sono davvero tanti gli show a cui ha presto il volto: da “The Twilight Zone” a “Gunsmoke”, passando per “The Fall Guy”, “Hawaiii Five-O” e “Barnaby Jones”. Tra le attività cinematografiche, citiamo inoltre “Where the Red Fern Grows” e “Die Sister, Die!”. Tra le curiosità sull’attore, a metà degli anni Ottanta fu citato dal Los Angeles Times per gare con Dean Martin e James Garner con in ballo grosse somme di denaro, nonostante le lapalissiane differenze nei rispettivi conti bancari.

Fabrizio Corona, l'avvocato "Totti e Ilary Blasi lo denunceranno"/ "Ma lui ha prove…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA