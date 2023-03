Jack Reacher – Punto di non ritorno/ Thriller di oggi, venerdì 17 marzo su Italia 1

Jack Reacher, film di Italia 1 con protagonista Tom Cruise

Il film action thriller Jack Reacher – Punto di non ritorno – andrà in onda oggi venerdì 17 marzo in prima serata su Italia 1 alle ore 21,20. Si tratta del sequel di Jack Reacher – La prova decisiva. La pellicola è stata prodotta e girata nel 2016 negli Stati Uniti, e il soggetto è stato tratto dal romanzo omonimo dello scrittore Lee Child. La produzione è il risultato di un investimento collettivo effettuato da diverse case cinematografiche, tra cui anche la Paramount Pictures. Jack Reacher – Punto di non ritorno – ha una durata complessiva di 118 minuti, ed è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures.

La direzione della regia è stata affidata a Edward Zwick, il quale ha offerto la propria preziosa collaborazione per la stesura della sceneggiatura insieme ad altri professionisti, tra cui Richard Wenk. La scenografia è stata curata da Clay A. Griffith, mentre i costumi di scena indossati dagli attori nelle varie riprese sono frutto del lavoro di Lisa Lovaas. Nel cast figurano tra gli altri Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge e Danika Yarosh.

Jack Reacher, la trama del film

Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno – è un thriller che andrà in onda oggi venerdì 17 marzo su Italia 1. Jack è un uomo abbastanza pericoloso, in grado di utilizzare le armi da fuoco ed estremamente abile anche nella lotta a mani libere. Queste sue capacità sono dovute al suo passato di investigatore militare, che gli ha permesso di smantellare pericolose bande che si occupavano di traffico di esseri umani e di sostanze stupefacenti. Stanco dei pochi guadagni e soprattutto dei rischi che correva, l’uomo ha deciso di cambiare vita diventando una sorta di giustiziere su commissione. Un giorno, però, viene contattato da una sua vecchia conoscenza, una donna di nome Susan, che era maggiore nell’esercito. Lui crede che si tratti di un incontro per ricordare i bei tempi in cui hanno condiviso diverse missioni in giro per il mondo, ma quello che sta per accadere è di ben altro genere.

Prima di raggiungere il luogo scelto per l’incontro, Reacher si imbatte in un’altra sua vecchia conoscenza, ossia il colonnello Morgan, il quale avvisa Jack del fatto che Susan risulta indagata e accusata di spionaggio, ed è proprio per questo che nelle ultime ore la situazione è precipitata ed è stata arrestata. Sconvolto dalla notizia, e soprattutto ben conscio del modo di ragionare e di operare di Susan, decide di occuparsene personalmente, e di indagare rivolgendo una serie di domande all’avvocato della donna. Si scopre così che in realtà Susan è stata accusata di aver ucciso due soldati durante una missione in Afghanistan: Jack ricorda perfettamente quella vicenda, ed è convinto che Susan sia stata in qualche modo incastrata da qualcuno che vuole metterla a tacere. Jack inizia a occuparsi di tutto questo, ben consapevole di come ci potrebbero essere delle conseguenze pericolose anche per lui, ma ovviamente non potendo tirarsi indietro e lasciare che la sua vecchia amica sia costretta a fare i conti con questa ingiustizia.











