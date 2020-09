Jack Vanore Vs Selvaggia Lucarelli/ “Aggressori di Willy come i tronisti? Scusati!”

Solo nei giorni scorsi avevamo portato alla ribalta il fatto che Selvaggia Lucarelli, mostrando la foto di due dei quattro ragazzi arrestati oggi, aveva fatto un paragone con i tronisti per voglia di apparire, fisico e prestanza. Inutile dire che il paragone ha fatto il giro del web e in molti hanno polemizzato sulla cosa perché molto grave, più di quello che siamo abituati a sentir dire da lei sui social (e non solo). A prendere le parti dei tronisti ci ha pensato chi sul trono c’è stato e chi la trasmissione e i suoi protagonisti li conosce bene visto che è stato anche opinionista ed è ex di Raffaella Mennoia, Jack Vanore.

SELVAGGIA LUCARELLI SOTTO ACCUSA, JACK VANORE VUOLE LE SUE SCUSE

Il muscoloso ex tronista ha preso la parola sui social proprio per chiedere a Selvaggia Lucarelli di scusarsi anche se il confronto della Lucarelli era circoscritto al mero aspetto esteriore ma questo non importa a Jack Vanore che sempre sui social, proprio tra i commenti al post della giornalista, ha scritto: “Ma tu su una faccenda così delicata e brutta ti permetti di tirare fuori( per far parlare di questo post ) uomini e donne e tronisti , ma non ti vergogni ? Dai te ne prego 🙏 qua è una disgrazia vera e propria non cercare anche su questa faccenda visibilità . C’è un limite a tutto . Chiedi scusa”. In molti si sono trovati d’accordo con Jack Vanore e hanno applaudito al suo messaggio convinti che non c’era bisogno di tirare in mezzo Maria de Filippi in questa vicenda. Solo voglia di attirare l’attenzione?

