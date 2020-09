Selvaggia Lucarelli Vs Maria de Filippi/ “Assassini di Willy Duarte copia di tronisti di Uomini e Donne e…”

Ancora una volta è Selvaggia Lucarelli a parlare di temi scottanti come l’omicidio di Willy Duarte e delle persone al momento indagate per aver compiuto il delitto. Le loro foto stanno facendo il giro dei social quasi come se fossero le star di un reality o di una serie tv, ed è proprio la giornalista che coglie la palla al balzo per dire la sua tirando in mezzo addirittura il “modello tronisti di Uomini e donne” e quindi Maria de Filippi. Certo, questa è un po’ un’estremizzazione nell’analisi dell’accaduto e anche della fisicità e del volto degli aguzzini del giovane dal volto pulito ma Selvaggia Lucarelli fa chiaro riferimento alla trasmissione della sanguinaria e anche ad una serie di programmi scrivendo su Instagram: “Comunque è inutile che continuiate a soffermarvi su tatuaggi, rasature, arti marziali e orologi da cafoni come se fossero indizio di delinquenza.

Quei quattro sono la copia estetica di parecchi tronisti di Maria De Filippi, nonché di rapper, di calciatori e di svariati vicini di casa”.

SELVAGGIA LUCARELLI “ASSASSINI DI WILLY COPIA ESTETICA DEI TRONISTI”

Secondo la giornalista, quindi, non è il loro aspetto a renderli assassini e nemmeno a dover dare indizi a chi li circonda, ma che i due, quelli mostrati in foto, siano la replica esatta di alcuni personaggi che spesso bazzicano in tv e che in passato hanno rappresentato il modello tipico da tronista di Uomini e donne. In molti non hanno capito il riferimento di Selvaggia Lucarelli e nei commenti la pregano di chiamare i due con il loro nome, ovvero quello di assassini, convinti che non sia l’aspetto a renderli tali e nemmeno a dover preoccupare. Cosa succederà dopo le affermazioni della Lucarelli?

Ecco la foto pubblicata dalla giornalista e il suo messaggio:





