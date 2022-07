JACKASS FOREVER/ Un altro round di scherzi esilaranti, assurdi e pericolosi

A 22 anni dal debutto su MTV, Johnny Knoxville e compagni sono tornati sul grande schermo. Parliamo di Jackass Forever, commedia/reality demenziale in cui regna l’autolesionismo. Il film è ora disponibile in Dvd con Paramount e Koch Films.

SINOSSI – Più vecchi ma non più saggi, Johnny Knoxville e compagni sono tornati per eleggere il più ‘jackass’ di sempre. Preparatevi a vedere nuovi livelli di immaturità con l’aiuto di alcuni nuovi coraggiosi amici e guest star. I loro scherzi selvaggiamente oltraggiosi e le pericolose acrobazie sopra le righe vi faranno ridere fino alle lacrime. Alcune persone non imparano mai! Le vecchie glorie del team Jackass tornano per un altro round di scherzi comici esilaranti, ferocemente assurdi e spesso pericolosi. Celebrano la gioia di essere di nuovo insieme con l’aiuto di un nuovo eccitante cast. In Jackass Forever Johnny Knoxville e l’intera squadra superano ancora una volta i limiti.

Jackass Forever è un prodotto confezionato quasi esclusivamente per gli appassionati del genere. L’impianto è tipicamente televisivo e punta la sua forza sull’humour tipicamente demenziale. Questo è il quarto film della serie e ricalca nettamente i tre precedenti, tra giochi estremi e azioni spericolate. E’ evidente lo spirito irriverente e controcorrente, una voglia di osare che fa centro ma che a volte può sembrare eccessiva. Le risate non mancano, a scapito dei gioielli di famiglia dei protagonisti. Insomma, da non perdere.

Jackass Forever di Jeff Tremaine è disponibile in Dvd con Paramount e Koch Films

