Jackson Martinez/ Canta la sua fede in Dio con il singolo “Esperar en ti”

Jackson Martinez fa parlare di sé in questi giorni come cantante. L’attaccante ex Porto e Atletico Madrid infatti già da qualche anno canta e attraverso le sue canzoni veicola la propria fede in Dio. Il primo album di Jackson Martinez, pubblicato a settembre 2018, si intitolava “No temeré” (“Non avrò paura”), con sette brani a tema religioso. In questi giorni è arrivato invece il nuovo singolo dell’attaccante colombiano con relativo video, dal titolo “Esperar en ti” (“Sperare in te”). Sono molte le storie di calciatori, soprattutto sudamericani, che sono anche uomini di fede – fra i casi più noti possiamo citare Kakà – ma non capita spesso che mettano a frutto talenti molto diversi da quelli necessari per emergere nel mondo del calcio, come invece sta facendo Jackson Martinez con il canto.

JACKSON MARTINEZ, CANTANTE PER DIO

Nelle scorse stagioni Jackson Martinez ha sfiorato anche l’approdo nella nostra Serie A. In particolare, nell’estate del 2015 il colombiano, reduce da tre eccellenti stagioni con la maglia del Porto, fu ad un passo dal Milan, con la trattativa tra l’allora amministratore delegato rossonero Adriano Galliani e i portoghesi che sembrava ormai avviata a una conclusione positiva. In extremis invece la trattativa saltò e la società lusitana preferì cedere l’attaccante colombiano all’Atletico Madrid. In Spagna però le cose non andarono bene e Martinez finì al Guangzhou Evergrande prima di tornare in Portogallo ma in un club minore, la Portimonense. Oggi possiamo dire che Jackson Martinez è molto lontano dai panni del Diavolo, in tutti i sensi…





