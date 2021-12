Jacopo Compagnoni morto travolto da valanga a Valfurva/ Era il fratello di Deborah

È drammatico l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 16 dicembre in alta Valtellina: Jacopo Compagnoni, il fratello 40enne della grande ex campionessa di sci alpino, è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Valfurva (Sondrio) in zona Malerbe.

Dalle prime frazionarie notizie giunte in redazione, si parlava di «condizioni gravissime» per l’esperto sciatore e guida alpina professionista: in un primo momento, Rai News24 aveva parlato di incidente fatale, con Compagnoni dato per morto. Secondo però “Corriere della Sera” e “Il Giorno” le condizioni del fratello di Deborah Compagnoni sarebbero molto gravi ma non ancora compromesse. Dopo le 16.30 purtroppo la notizia iniziale è stata confermata: è lutto in famiglia Compagnoni con la morte del povero fratello sotto il peso della slavina improvvisa.

CHI È JACOPO COMPAGNONI, FRATELLO DELLA GRANDE EX CAMPIONESSA

Secondo quanto spiega “Il Giorno”, Jacopo Compagnoni insieme a un amico scialpinista come lui, stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta: il punto si trova a circa 2.850 metri di quota, ed è proprio in quel frangente quando è avvenuto il distacco del cumulo di neve e ghiaccio. La valanga è discesa di un centinaio di metri, travolgendo i due amici: l’elicottero dell’Areu è intervenuto immediatamente per i soccorsi – chiamato dall’amico miracolosamente illeso – con i militari del Sagf della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino della VI Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Jacopo Compagnoni è stato trasportato in codice rosso, mentre l’amico è stato soccorso in stato di choc ma in condizioni fisiche buone (ora si trova ricoverato a Sondalo). Purtroppo pochi minuti dopo la conferma dai soccorritori: Jacopo non ce l’ha fatta. Aveva fatto della passione della montagna una vera e propria professione: mentre la sorella vinceva Coppa del Mondo e Medaglia Olimpica a ripetizione, confermandosi una delle migliori sciatrici della storia azzurra, il fratello Jacopo era divenuto Guida Alpina, maestro d’alpinismo e maestro di sci.

