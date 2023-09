Jacopo e Anna, chi sono i figli di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì/ La nascita della secondogenita sul set

Jacopo e Anna, i figli di Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì: la secondogenita nacque sul set

L’attrice Micaela Ramazzotti è stata sposata con il regista Paolo Virzì, con cui ha messo al mondo i due figli Jacopo e Anna. Nel novembre 2018, dopo quasi dieci anni di amore, la coppia ha deciso di lasciarsi. Nel 2019 Micaela e Paolo hanno provato a riavvicinarsi, ma dopo un periodo apparentemente positivo, l’attrice e il regista hanno deciso di dirsi addio definitivamente. In seguito, Micaela Ramazzotti ha iniziato una nuova relazione con Claudio Pallitto, un personal trainer di 38 anni, noto per la sua partecipazione al docu-reality “Tamarreide”.

Keira Knightley: "Voglio il copyright sul mio volto"/ "IA sono pericolose e i governi non le regolamentano"

Recentemente Micaela Ramazzotti è stata pizzicata sul red carpet assieme a sua figlia Anna Virzì. Non era la prima volta per la secondogenita, che aveva già accompagnato la madre durante il Giffoni Film Festival, l’estate precedente. Nonostante debba compiere ancora dieci anni, Anna sembra sentirsi a suo agio sulla scena e molto attratta dalle atmosfere cinematografiche.

Giulia Salemi 'tradisce' Alfonso Signorini per Rai1/ Dopo il Grande Fratello il ruolo a La vita in diretta

Micaela Ramazzotti e la splendida dedica ai figli: “Bisogna lanciare la freccia più in alto possibile”

Non potrebbe essere diversamente dato che la figlia di Micaela Ramazzotti è nata sul set. Curioso che il momento della nascita sia stato catturato sullo schermo nel film “Il nome del figlio”, dove appunto Micaela riesce persino a recitare una battuta durante il parto, esclamando “È femmina”. Una grande lucidità da parte dell’attrice, in quel momento impegnata in un lavoro faticoso e straordinario come la nascita di sua figlia. Con la sua piccola, Micaela Ramazzotti ha instaurato un rapporto davvero speciale.

Grande Fratello 2023, Paolo Masella nomina Giselda perché attratta da lui?/ La motivazione spacca il web

Come ogni madre desidera il meglio per lei, lo stesso vale ovviamente anche per il primogenito Jacopo, oggi tredicenne, a cui sia mamma Ramozzotti e papà Paolo Virzì sono estremamente legati. “Bisogna decidere autonomamente cosa fare nella vita. Bisogna solo lanciare la freccia il più in alto possibile e fare quello che piace. Se una cosa ti piace davvero, riuscirai a realizzarla”, le belle parole della Ramazzotti dedicate ai figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA