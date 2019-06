Jacopo Zenga e Clara Milazzo si sposano/ E tra Walter e il figlio Andrea c’è tensione

Uno dei figli di Walter Zenga si sposa e torna il sereno nella famiglia dell’ex portiere. Non Andrea Zenga, che abbiamo conosciuto a Temptation Island Vip. A convolare a nozze è Jacopo, il primogenito dell’attuale allenatore: ha sposato la fidanzata Clara Milazzo dopo quasi due anni d’amore. I due si sono detti sì nella chiesa di Santa Maria la Nova alla Cala, a Palermo. Lui ha 32 anni e ha seguito le orme del padre: è un calciatore professionista. Non gioca nello stesso ruolo del padre, visto che è attaccante, né ha costruito la stessa carriera di Walter, perché gioca in Serie D, ma la passione per il calcio è evidentemente nel dna dei Zenga. Lei invece ha 33 anni e lavora a Milano, ma è originaria di Palermo. Da qui la scelta di sposarsi in Sicilia. «La nostra storia è iniziata durante il percorso calcistico di Jacopo al Sondrio. Per il nuovo anno è in attesa di nuova sistemazione in un’altra società», ha raccontato Clara Milazzo ai microfoni di Palermo Today. I due comunque si sono scritti il loro amore anche sulla pelle: «Jacopo ha un tatuaggio sul polso sinistro con la scritta “Claire” e io ho la firma di Jacopo tatuata sul piede destro».

JACOPO ZENGA SI SPOSA, TRA WALTER E IL FIGLIO ANDREA C’È TENSIONE

Clara Milazzo ha indossato un abito con le spalline dal corpetto ricamato e un velo lunghissimo. Ha scelto i colori rosa e oro che poi sono stati richiamati nella decorazione della chiesa e nel bouquet della sposa. Lo ha spiegato la wedding planner Maria Macchiarella. Per questo giorno speciale comunque Jacopo Zenga ha voluto con sé la sua famiglia. Infatti c’erano Andrea e Nicolò, nati dal secondo matrimonio dell’ex portiere di Inter e Nazionale. Queste nozze dunque hanno riservato un momento toccante alla grande famiglia allargata di Walter Zenga, balzata agli onori della cronaca anche per alcuni rapporti complicati rivelati da Andrea Zenga durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip. «Non parlo con mio padre da 12 anni», aveva dichiarato. Ora non è chiaro in che rapporti siano, infatti non compaiono insieme in nessuna delle foto pubblicate e, stando a quanto riportato da IoDonna, chi ha assistito alla cerimonia racconta che Walter e Andrea Zenga non si sono avvicinati nemmeno allo scambio della pace durante la messa.

