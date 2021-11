Jacqueline Di Giacomo, fidanzata Ultimo/ Lui “mi hai salvato dalla solitudine”. Il rapporto con Heater Parisi

Jacqueline Di Giacomo è la fidanzata del celebre cantante Ultimo. Tra i due le cose vanno a gonfie vele, dopo un colpo di fulmine che li ha portati a dichiararsi “amore eterno”. La coppia piace molto al pubblico, in particolar modo dopo la bellissima dedica che Ultimo, la scorsa estate, alla viglia dell’uscita del suo nuovo album, aveva riservato alla sua fidanzata, riconoscendole il merito di averlo salvato dalla solitudine: “Te ne sarò per sempre grato“, le parole rilasciate a Vanity Fair.

“Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e, seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi“, le splendide parole di Ultimo, che anticipò così il suo nuovo disco.

Jacqueline Di Giacomo, il rapporto complicato con la madre Heater Parisi

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Jacqueline Di Giacomo ha interrotto da tempo i rapporti con la madre Heater Parisi. La ragazza, nata nel 2000, aveva seguito la madre in Cina per un triennio ma poi aveva deciso di tornare in Italia per vivere col padre. Adesso è in Italia e il suo cuore batte per il cantante Ultimo. Il suo sogno è di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e sembra avere tutte le carte in regola per raggiungere il suo obiettivo.

Un percorso che Jacqueline vuole portare avanti indipendentemente dal suo legame di sangue con Heater Parisi, con la quale non vuole più avere niente a che fare: “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo. Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”.

