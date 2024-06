Jacques Charrier, chi è il secondo marito di Brigitte Bardot/ L’incontro, il matrimonio e il divorzio

C’eravamo tanto amati: è il caso di Brigitte Bardot e del secondo (ed ex) marito Jacques Charrier conosciuto nel 1959 durante le riprese del film “Babette va alla guerra” diretto Christian-Jaque. Tra i due attori scatta un vero e proprio colpo di fulmine che culmina in un matrimonio suggellato anche dalla nascita del primo ed unico figlio della diva del cinema internazionale. Un figlio non voluto e desiderato dall’attrice che non ha mai nascosto il suo rifiuto verso una gravidanza inattesa e non desiderata, ma che ha portato ugualmente al termine perchè in quegli anni l’aborto non era consentito in Francia. Il rapporto con il figlio Nicolas-Jacques Charrier è terribile; la diva non ha alcuna intenzione di crescerlo e lo affida prima al padre e poi ad una nutrice. La nascita del figlio manda in crisi anche storia con il marito Jacques Charrier che tradisce nel 1960 sul set del film “La verità” con l’attore Sami Frey. Nel 1962 l’ex marito chiede il divorzio e la tutela del figlio.

Il giorno delle nozze con Jacques Charrier, l’ex marito di Brigitte Bardot, è passato alla storia per la scelta dell’abito della diva che anche per il secondo matrimonio si affidò a Jacques Esterel che le preparò un abitino virginale descritto dalla stampa come “l’assassinio dell’haute couture”. L’abito di Brigitte divenne un cult in tutta la Francia con vendite record del tessuto e del modello.

Chi è Jacques Charrier, l’ex marito di Brigitte Bardot

Jacques Charrier è sicuramente conosciuto per essere stato il secondo ed ex marito di Brigitte Bardot. Nato nel 1953 da papà colonnello, Jacques giovanissimo decide di dedicarsi allo studio delle belle arti presso la scuola di Strasburgo. A soli 5 anni debutta nel mondo del cinema dopo che il regista Marcel Carné lo sceglie personalmente per un ruolo nel film “Peccatori in blue-jeans”. Bello da togliere il fiato, Jacques diventa uno degli attori più richiesti del cinema francese. Una fama che diventa ancora più grande quando conosce e si innamora di Brigitte Bardot durante le riprese del film “Babette va alla guerra”.

Il matrimonio tra i due è uno dei più fotografati dell’epoca e dalla loro unione è nato anche il solo ed unico figlio della diva di icona e di stile francese. Dopo il divorzio dall’attrice la carriera di Jacques cade in rovina: nel 1981 recita nell’ultimo telefilm dal titolo “Salut Champion”.











