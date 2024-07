Finale di stagione Bardot, anticipazioni ultima puntata 1 luglio 2024: come finisce?/ Brigitte in difficoltà

Bardot, trama dell’ultima puntata in onda 1 luglio 2024: come finisce la serie

Si conclude oggi, lunedì 1 luglio 2024, in prima serata su Canale 5 la miniserie “Bardot”. la serie ripercorre la vita di Brigitte Bardot dal 1945 al 1960 e tratta dagli esordi di BB come modella fino alla consacrazione come diva internazionale grazie all’intensa interpretazione nel film La Verità. Nel corso delle tre serate, i sei episodi di questo progetto si concentrano su una narrazione che intreccia successo, relazioni amorose e momenti di crisi.

Il cast vede nei panni della protagonista la giovane attrice Julia de Nunez mentre Valentine Bourgeois impersona la diva da bambina. E poi ancora Victor Belmondo è Roger Vadim primo grande amore di BB che le reterà accanto per tutta la vita; Jules Benchetrit è Sami Frey; Hippolyte Girardot è Louis “Pilou” Bardot; Lou Gable è Mijanou Bardot e Géraldine Pailhas Anne-Marie “Toty” Mucel. Ed è scritta e diretta da Danièle Thompson e Christopher Thompson.

Come finisce Bardot, anticipazioni ultima puntata del 1 luglio 2024: Brigitte tenta il suicidio

Scendendo nel dettaglio delle trame, invece, dalle anticipazioni sul finale di stagione di Bardot si scopre che cosa succederà negli ultimi due episodi e come finisce la serie su Brigitte Bardot. Nel primo episodio Brigitte Bardot è al terzo mese di gravidanza, e deve mantenere il segreto sul set di “Sexy Girl”. I suoi genitori sono dispiaciuti perché Jacques Charrier ha annullato il suo contratto: sarà Alain Delon a prendere il suo posto. Nonostante le difficoltà, Brigitte non vuole abbandonare il cinema e ha già in mente un nuovo progetto per dopo la nascita del bambino. Nel frattempo, Jacques, sempre più esausto e depresso, non sopporta più l’ambiente intorno alla diva e durante una discussione attacca verbalmente Olga Horstig. Quest’ultima lo allontana e Brigitte chiede il divorzio. Brigitte in seguito riceve un interessante copione per un film del controverso Henri-Georges e sua moglie Véra. Il film passerà alla storia come La Verità.

Nel secondo episodio le anticipazioni ultima puntata di Bardot del 1 luglio 2024, svelano che Brigitte andare a un po’ di divertimento, balla e ritrova un po’ di leggerezza, incurante sia dei problemi di Jacques che del pianto del figlio Nicolas-Jacques. Concentrata sulla preparazione del film “La verità”, sulla scelta del co-protagonista e sulla sua relazione ambigua con il velenoso regista Clouzot. Jacques, in piena depressione, frequenta spesso la clinica e le riprese si rivelano alquanto faticose. Solo Carré, il suo fedele uomo di fiducia e segretario, le offre conforto e condivide i suoi momenti di solitudine. Sul set il clima è teso, il regista sfrutta le fragilità di Brigitte, dimostrandosi un uomo duro e cinico, dirige gli attori in maniera sprezzante e a volte usa violenze fisiche, è quasi insostenibile. Il giovane Sami Frey rimane silenzioso, ma questa apparente indifferenza nasconde emozioni profonde che lo turbano. Come finisce Bardot? Tra Brigitte e Sami scocca la scintilla.

Bardot, serie di Canale5: dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Bardot, fiction di Canale 5, abbiamo visto Brigitte alle prese con il particolare rapporto nato con Gilbert Bécaud. Quello che nasce come un rapporto lavorativo diventa, man mano, più serio. In particolare, sul set di La ragazza del peccato insieme a Jean Gabin, Brigitte non fa altro che pensare a lui, il che allarma il suo staff che sa bene che l’uomo è sposato e ha dei figli. Due anni dopo sul set di Babette va alla guerra incontra colui che diventerà suo marito Jacques Charrier e padre di suo figlio Nicolas-Jacques. La serie incentrata sulla vita di Brigitte Bardot è disponibile su Mediaset Infinity.











