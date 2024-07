Bardot 2 si farà?/ Anticipazioni sulla seconda stagione: arriva una spiacevole indiscrezione

Bardot 2 si farà? Rumor sulla seconda stagione: “Non ci sarà, immaginata solo sugli anni giovanili”

Questa sera si conclude la miniserie di Canale5 incentrata sulla vita di Brigitte Bardot. Le tre puntate, costituite da due episodi l’una, hanno raccontato la vita della diva francese dall’esordio appena 15enne come modella fino alla consacrazione internazionale con il film difficile e complesso La Verità di cui è stata protagonista. Si chiude la prima stagione ed in molti si chiedono se Bardot 2 si farà? Se ci sarà una seconda stagione incentrata sulle vicende della vita di Brigitte Bardot.

Bernard D'Ormale, attuale marito Brigitte Bardot/ L'attrice: "il suo amore è piacevole"

Purtroppo i tanti fan in attesa vedranno le loro aspettative deluse perché non si farà Bardot 2. Le informazioni più certe e chiare arrivano dalla Francia, dove la serie è prodotta. Stando, infatti, a quanto riporta Tele-Loisirs che ha contattato la tv pubblica francese la miniserie è stata pensata solo per narrare gli esordi di Brigitte Bardot: “Contattata da Télé-Loisirs, l’emittente del servizio pubblico ci fa sapere, a proposito di un possibile seguito, che per il momento nessuna informazione va in questa direzione.” E poi ancora aggiunge: “E da specificare che la fiction è stata immaginata come una miniserie incentrata sugli anni giovanili di Brigitte Bardot, dagli esordi fino al grande successo della sua carriera con La Vérité di Henri-Georges Clouzot, film uscito nel 1960.”

Jacques Charrier, chi è il secondo marito di Brigitte Bardot/ Rottura e separazione turbolenta perché...

Bardot 2 non si farà, ma non mancano possibili sviluppi sulla trama

Della miniserie trasmessa da Canale5 Bardot non ci sarà una seconda stagione, stando almeno alle dichiarazioni rilasciate dall’emittente per pura scelta stilistica. Qualora invece si scegliesse di continuare non mancherebbero i possibili sviluppi sulla trama considerando la vita piena e ricca di eventi sia professionali che privati. La prima stagione copre un arco temporale che va dal 1945 al 1960 ma negli anni successivi la diva francese ha sperimentato altre strade. E nel dettaglio Bardot 2 se si farà potrebbe essere incentrato sulla seconda vita di Brigitte Bardot, sulla pressione mediatica meno pressante su di lei, grazie anche alla rivoluzione sessuale che fa apparire il suo stile di vita più ‘normale’ e ‘tollerato’.

Nicolas-Jacques Charrier, figlio Brigitte Bardot/ La diva: "avrei preferito dare alla luce un cagnolino"

Parallelamente al cinema inizia la carriera come cantante pubblicando svariati singoli e album. Nel 1967 duetta con Serge Gainsbourg nel brano Je t’aime…moi non plus la canzone suscita scandalo per il testo esplicito e rimossa. L’anno dopo la canzone viene nuovamente registrata da Gainsbourg con la sua nuova compagna, Jane Birkin e diviene un censuratissimo successo planetario. Nel 1973 a soli 39 anni Brigitte Bardot si ritira dalla scene. Lascia il cinema e la musica e si concentra sulle sue battaglie in difesa dei diritti degli animali. Insomma se si vuole materiale per scrivere una seconda stagione di Bardot non manca.

Ascolti Bardot 2, ottimo successo in Francia: sotto le aspettative in Italia

Altro parametro da tenere in conto per scoprire se Bardot 2 si farà sono gli ascolti. La miniserie scritta e diretta da Danièle Thompson e Christopher Thompson in Francia ha ottenuto degli ottimi ascolti. La prima puntata ha debuttato con 2,91 milioni di telespettatori per uno share del 14,9 % mentre le successive sono leggermente calate. In Italia, invece, la serie trasmessa da Canale5 ha debuttato vista da 1.777.000 spettatori con uno share del 10.6% e la seconda si è fermata a 1.544.000 spettatori pari al 9% di share numeri ben al di sotto delle aspettative. In attesa dunque si saperne di più su Bardot 2, non resta che seguire il gran finale di stagione di Bardot in onda questa sera su Canale5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA