Jada Pinkett, crisi superata con Will Smith?/ “Dopo lo schiaffo a Chris Rock sono tornata ad essere moglie”

Jada Pinkett e Will Smith

Jada Pinkett e Will Smith sono sposati dal 1997 e insieme hanno formato una famiglia con la nascita di Jaden e Willow. Agli occhi del pubblico, i due hanno sempre formato una coppia solida, serena e felice. Eppure, anche Jada e Will Smith hanno vissuto momenti di profonda crisi come ha raccontato la stessa Pinkett. Tutto è cambiato quando il 22 marzo 2022, partecipando alla 94esima cerimonia degli Oscar insieme al marito, Jada Pinkett Smith ha ricominciato a sentirsi nuovamente una moglie dopo sette anni di separazione.

Il momento clou di quella Notte degli Oscar fu lo schiaffo che, in diretta, Will Smith diede al comico Chris Rock, reo di aver fatto all’attrice una battuta sulla sua testa rasata a causa dell’alopecia. “Tieni la tua linguaccia lontano da mia moglie” aveva sbottato l’attore portando Jada a riflettere sulle sue parole. Una reazione, quella di Smith che ha dato il via ad un profondo cambiamento.

Jada Pinkett e le parole su Will Smith

La reazione di Will Smith ha portato Jada Pinkett ad una reazione. Di fronte al gesto istintivo del marito, la Pinkett ammette di essersi sentita nuovamente moglie dopo sette anni. Ad affermarlo è lei stessa che, dopo la pubblicazione del suo memoir Worthy con cui ha svelato dettagli inediti della sua vita privata, ad un panel al nuovo Centro per le Arti Perelman di New York, ha detto:

“Mi sono detta, lo affronteremo assieme. Non sono venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché siamo in una tempesta e dobbiamo far fronte comune. Non lascerò il tuo fianco”.

