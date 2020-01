Jade, bambina di 4 anni cieca per l’influenza/ I genitori “Vaccinate i vostri figli!”

Una bambina di 4 anni in Iowa ha rischiato di morire a causa delle complicazioni sorte dopo l’influenza. È sopravvissuta ma è rimasta cieca, e non si sa se potrà mai recuperare la vista. La storia della piccola Jade è stata condivisa dai suoi stessi genitori, e per un motivo ben preciso: vogliono invitare tutti a vaccinare i propri figli. La bambina infatti non era stata vaccinata. «Voglio impedire che altri bambini possano ammalarsi così gravemente. È terribile vedere tuo figlio soffrire così tanto», ha detto alla Cnn la mamma della bambina, Amanda Phillips. I medici che hanno curato la bambina invece sottolineano il fatto che «è fortunata ad essere viva». Tutto è cominciato il 19 dicembre scorso, quando i genitori hanno notato che non era esuberante come al solito. La piccola ha detto alla madre di non sentirsi bene, quindi le è stato somministrato un antipiretico per la febbre. Le cose sembravano migliorare, ma il 24 dicembre la bambina non riusciva ad alzarsi dal letto. Tutta la famiglia era pronta a festeggiare la vigilia del Natale con i nonni, ma lei non rispondeva, anzi aveva la febbre altissima.

JADE, BAMBINA DI 4 ANNI CIECA PER L’INFLUENZA: L’APPELLO DEI GENITORI

I genitori hanno portato la piccola Jade in ospedale, al Covernant Medical Center, dove però ha avuto le convulsioni. I medici hanno capito che le condizioni della bambina erano gravi, quindi l’hanno trasferita con l’elicottero all’ospedale pediatrico dell’Università dell’Iowa. «Ho pensato che non l’avrei più rivista», ha confessato la mamma. Il giorno di Natale hanno ricevuto la brutta notizia: l’influenza aveva colpito il cervello. L’encefalopatia, una delle possibili complicanze, ha causato la perdita della vista. Quando i genitori hanno visto i risultati della risonanza magnetica sono rimasti impressionati: «Il suo cervello era illuminato come un albero di Natale e ci hanno detto che aveva un danno cerebrale significativo, che avrebbe potuto non risvegliarsi e che se anche lo avesse fatto avrebbe potuto non essere la stessa». La dottoressa Theresa Czech ha diagnosticato una encefalopatia narcotizzante acuta, causata da un’infezione virale. Con la somministrazione di steroidi le condizioni della bambina di 4 anni sono pian piano migliorate: Jade è uscita dal coma, però ha perso la vista. Inoltre, potrebbe soffrire pure di problemi cognitivi o di sviluppo o difficoltà di apprendimento. Ma questo lo si saprà solo fra qualche mese.





