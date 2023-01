Jalisse tornano a Sanremo 2023/ Dopo 26 anni il duetto con i Cugini di Campagna

Jalisse ospiti a Sanremo 2023

I Jalisse tornano a Sanremo. Dopo 26 anni dalla loro vittoria, nel 1997, con il brano “Fiumi di parole” Fabio Ricci e Alessandra Drusian tornano a esibirsi sul palco del Teatro Ariston. I Jalisse non saranno tra i 28 big in gara ma parteciperanno al 73esima edizione del Festival come ospiti: duetteranno nella serata delle cover di giovedì 9 febbraio 2023, in cui gli artisti in gara si cimentano in brani famosi facendosi accompagnare sul palco da amici cantanti e non solo. Come annuncia Optimagazine, i Cugini di Campagna hanno voluto i Jalisse per la, ormai tradizionale, serata dei duetti.

Non è ancora noto il brano che verrà interpretato dai due gruppi durante la terza serata di Sanremo 2023, forse “Anima mia”. Solo qualche mese fa, dopo l’annuncio dei Campioni di Sanremo 2023, Ricci e Drusian si erano lamentati dell’ennesimo “no”: “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival!”, avevano scritto sui social.

Jalisse: duetto con i Cugini di Campagna

Nel 1997 i Jalisse hanno vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano “Fiumi di parole” e hanno partecipato con esso all’Eurovision Song Contest, classificandosi al 4º posto. Dopo questa vittoria i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian non hanno più partecipato alla celebre kermesse canora. Lo scorso anno, in occasione dei 25 anni della vittoria di Sanremo 1997, il duo aveva presentato un brano inedito, “È proprio questo quello che ci manca”: “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival… La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Quest’anno finalmente torneranno a Sanremo e chissà che il prossimo anno possano trovare il loro posto in gara…

