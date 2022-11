James, chi è il finalista di Tu si que vales 2022/ Il mentalismo e le sue doti

James, Finale Tu si que vales 2022: un ruolo di rilievo

James è tra i concorrenti pronti a darsi battaglia a Tu si que vales 2022 per vincere la finale. Il talento occupa un ruolo di rilievo, che dopo due sontuose e divertenti esibizioni è riuscito a guadagnarsi il palco anche per la tanto attesa finale. Il ragazzo si è raccontato in occasione della quarta puntata, soffermandosi sui motivi della sua partecipazione al programma. Di fatto, si diletta nel mentalismo con grandi doti viste fin dalle prime battute. Ciò che è stato visibile già alla quarta puntata è stata senza dubbio anche la simpatia che riesce a trasmettere mentre si cimenta nei suoi numeri. Come risultato riesce ad ottenere concentrazione e interesse da parte di chi guarda. In semifinale lo scontro è stato piuttosto duro ma con la collaborazione di Sabrina Ferilli e dei giudici è riuscito nuovamente a sorprendere il pubblico guardandosi in maniera meritata l’accesso alla finalissima.

La sfida di James a giuria e pubblico

James, nell’ultima puntata di Tu si que vales, ha sfidato giuria e pubblico a indovinare il numero di lego presenti all’interno di un recipiente, riuscendo nell’impresa generando stupore e meraviglia da parte di tutti. Per la perfetta realizzazione del numero è stata necessaria la collaborazione di tutti; tale aspetto ha reso ancora più entusiasmante l’esibizione oltre che tesa dal punto di vista dell’esito finale. Il tutto condito con piccoli trucchi di mentalismo che hanno lasciato senza parole i giurati. Tra tutti, Maria De Filippi è stata la più colpita positivamente; ha infatti confermato di considerarlo uno dei talenti più puri e forti di questa edizione.

La presentatrice ha infatti sottolineato come i maghi e i mentalisti siano stati numerosi nel corso delle edizioni, ma pochi erano stati capaci di risultare così coinvolgenti come lui riesce a fare. Le doti nel mentalismo e l’approccio dimostrato durante le esibizioni hanno effettivamente fatto breccia sul giudizio popolare. La tranquillità ma anche la simpatia ostentata durante i giochi sono un valore aggiunto per un artista che si occupa di giocare con la mente. Infatti, sui canali social della trasmissione tutti sembrano concordi proprio con tale opinione; una carta vincente per la finale potrebbe essere quella di continuare su questa linea cercando di sorprendere e stupire ma al contempo anche di strappare un sorriso.

