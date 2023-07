Jamie Foxx, spunta video prima e dopo la malattia/ “Non volevo che mi vedeste così, sono stato all’inferno”

Jamie Foxx, volto segnato dalla malattia: “Sono stato all’inferno e sono tornato”

Jamie Foxx si racconta per la prima volta sui social, dopo essere uscito dalla clinica dove era ricoverato. Il noto attore ha deciso di mostrare il suo volto e soprattutto di condividere col pubblico e i fan la sua commozione. Dopo l’emergenza che lo ha costretto ad un periodo di cure, l’attore ha parlato della sua situazione delicata. “Non volevo che mi vedeste così, sono stato all’inferno e sono ritornato”. Il cinquantacinquenne appare visibilmente dimagrito, il volto è stanco e segnato da tantissima sofferenza.

Non ha confermato nulla in merito al presunto ictus, ma ha smentito tutte le teorie relative alla cecità o di aver avuto una reazione al vaccino anti-Covid. Ha confermato, però, di essere stato costretto a ricorrere ai respiratori artificiali. Dunque lo scenario più accreditato resta quella dell’ictus, come aveva anticipato Mike Tyson in un’intervista.

Jamie Foxx a cuore aperto sui social: “Ho passato qualcosa che non pensavo non avrei mai affrontato”

Su Instagram, così, Jamie Foxx ha voluto ingraziare tutti i fan che lo hanno supportato in questi mesi. Nel video ha tentato di rassicurare sulle sue condizioni, ma senza nascondere le difficoltà incontrate lungo il percorso. “Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma… non volevo che mi vedeste così”.

“Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta. E ad essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne mi hanno salvato la vita. A loro, a Dio, a tante brave persone del settore medico posso solo dire grazie”, ha continuato Jamie Foxx nel suo toccante intervento social.











