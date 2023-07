Jamie Lynn Spears in lacrime, la confessione sulla sorella Britney/ “Non ho altro che amore assoluto…”

Jamie Lynn Spears parla della sorella Britney: in che rapporti sono

Jamie Lynn Spears è da anni in lotta con Britney Spears, in una guerra tra sorelle che sta deteriorando i rapporti in famiglia tra la cantante e l’attrice. Intervistata da Variety, Jamie ha parlato del legame con la voce di Baby one more time, con cui i dissapori nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicati. Qualcosa, però, potrebbe ora cambiare. Come da lei rivelato, infatti, “non ho altro che amore assoluto per ognuno dei membri della mia famiglia. Se ho imparato qualcosa dall’anno scorso, essendo così aperta e sentendomi come se a volte dovessi difendermi, non sento che ci sia nient’altro che devo dire. Devo solo lasciarlo dov’è perché quelle conversazioni dovrebbero essere personali“.

Quanto accaduto in famiglia ha lasciato il segno nelle protagoniste di questo scontro, soprattutto in Jamie Lynn. L’attrice ha rivelato che, da questo momento in poi, desidererà concentrarsi solo ed esclusivamente sui suoi affetti più cari e sulla sua attività professionale, presupponendo dunque una tregua con la sorella: “Tutto quello su cui posso concentrarmi ora sono le mie figlie, mio ​​marito e il lavoro che sto facendo“.

Jamie Lynn Spears in lacrime: “È stato difficile, ma…“

L’ultimo anno è stato piuttosto complicato per Jamie Lynn Spears, come raccontato nel corso dell’intervista, scoppiando a piangere: “Mi rende triste. Non voglio che mia figlia si senta così. Quindi devo dire che non permetterò assolutamente alle mie figlie, specialmente a quella maggiore, che è stata molto colpita da tutto ciò, di sentirsi così nella sua vita. La mia forza sta nell’amore per le mie figlie e nel voler essere sicura di non cedere a nient’altro che quello che so essere autentico e vero. È stato difficile, ma alla fine, guarda dove sono adesso“.

E, parlando della figlia Maddie e della risonanza che zia Britney ha a scuola e tra i suoi compagni di classe, l’attrice svela: “Dico: “Dovresti essere così orgogliosa. Guarda cosa ha fatto e realizzato la tua famiglia. Veniamo da una piccola città, e ora tutti sono affascinati dal bello e, soprattutto, dal brutto. Ma guarda che esempio di donna forte hai. Hai qualcosa di cui essere orgoglioso e dovresti essere orgoglioso di questo. E i bambini sono bambini, quindi sono sicura che ci sono molte cose più cattive che si fanno l’un l’altro al liceo“.











