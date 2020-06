Jane Alexander “Un anno che non bevo più”/ “Una data importante, ci sono riuscita!”

“Il binge drinking non è una cosa sola mia. Chi fa questo, al quinto bicchiere non dice basta”, raccontava qualche anno fa a Verissimo Jane Alexander. L’attrice, che il pubblico ha potuto conoscere ancora meglio nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato di aver avuto dei problemi con l’alcol e oggi, con un lungo post pubblicato su Instagram, annuncia una data per lei molto importante. “Ieri sera mi sono accorta che era una data importante per me: ieri era un anno che non bevo più.” ammette l’attrice. Che continua: “Un anno dal giorno in cui ho deciso di smettere di bere per sempre. E ieri per me era un giorno speciale.” È dunque una data davvero importante per la Alexander e per molteplici motivi: “primo tra i quali che ci sono riuscita. – sottolinea – Poi che ho deciso una cosa, non facile, e l’ho portata avanti.”

Jane Alexander, traguardo importante per l’attrice: “Fiera di me”

Per Jane Alexander quello festeggiato ieri è dunque un traguardo importantissimo e non solo per se stessa. “ho fatto capire a tutte le persone che ci tengono a me che anche io ci tengo. – ammette infatti nel suo post su Instagram, aggiungendo – Che mio figlio sa che sono una donna forte. Che mio figlio sa. Cosa c’è di più importante che far vedere a lui che si può cambiare? Che ci si può migliorare?” Anche l’attrice oggi è consapevole di questo, ed è di fronte a questo traguardo raggiunto che oggi se ne prefissa un altro: “Ora tocca alle sigarette, e sto andando benone anche lì.” Così conclude: “Insomma tutto questo per dirvi che sono fiera di me. Che magari non sono sempre truccata, pettinata e perfetta, che sbaglio, che inciampo e che a volte anche crollo, si. Ma che poi mi rialzo. E sono una campionessa in questo.”





