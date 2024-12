CHI È DAMIANO SCHIOZZI? HA GIA’ DEBUTTATO COME ATTORE CON…

Chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander e dell’ex compagno dell’attrice e modella britannica ma oramai naturalizzata italiana? Uno dei momenti clou della puntata di oggi sabato 7 dicembre di “Storie di donne al bivio” sarà l’intervista negli studi del programma condotto da Monica Setta della 51enne attrice originaria di Watford che non solo si racconterà a cuore aperto come fanno tutti gli ospiti del talk show ma potrebbe presenterà pure al pubblico il suo primo libro, di fresca pubblicazione, ed intitolato emblematicamente “Jane”. In attesa di scoprire di cosa parla l’opera d’esordio, raccontiamo chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander.

Per scoprire chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander, dobbiamo aprire una parentesi sulla vita e la carriera della madre: classe 1973 e di origini britannico-croate (per via anche della madre), Jane Alexander ha avuto sin da piccola un legame privilegiato col Bel Paese dopo che la sua famiglia si era trasferita a Roma e avvicinandosi presto al mondo del doppiaggio, ovvero l’attività della mamma e del papà. Poi ecco la svolta con la decisione di cominciare a lavorare come modella, scelta che le aprirà pure le porte del mondo dello spettacolo: è del 1993 l’esordio al cinema con “Le donne non vogliono più” di Pino Quartullo e, soprattutto, poco tempo dopo, una parte nel cast di “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore. Dal punto di vista sentimentale, una delle storie più importanti per Jane è stata quella con Christian Schiozzi, con i due che prima di dirsi addio sono diventati genitori di Damiano, primogenito e unico figlio della Alexander.

JANE ALEXANDER SUL FIGLIO, “DOPO LA SEPARAZIONE SIAMO RIMASTI NOI E…”

Del ragazzo, oramai diventato maggiorenne, non conosciamo molto e le poche informazioni che abbiamo si possono desumere proprio dalle interviste che la madre ha concesso negli ultimi anni: raccontando chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander, dobbiamo ricordare che, quando i suoi genitori si erano separati, era andato a vivere assieme alla madre e oggi ha oramai 21 anni. “Io e lui siamo parecchio uniti” aveva svelato l’attrice al magazine ‘Vanity Fair’, accennando alla separazione dal suo ex partner Damiano e al forte legame che in questo modo si è instaurato col figlio Damiano. “È successo tutto da sé, una volta che mi sono separata da suo padre siamo rimasti noi: e devo dire che mi piace questa cosa” aveva aggiunto l’ex indossatrice, aggiungendo che la cosa probabilmente piace pure al suo primogenito, col quale inizialmente aveva avuto delle difficoltà da piccolissimo (“Non capivo, guardavo Damiano e mi dicevo ‘cosa mi ha detto? Cosa vuole?’…”).

Ma cos’altro sappiamo sul loro rapporto e su chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander? Oramai diventato maggiorenne e dopo aver vissuto la sua adolescenza, per la madre non è cambiato nulla dal momento che, a suo dire, “lui non può permettersi di dire ‘faccio come mi pare perché sono maggiorenne’, dato che abita a casa mia”: nel corso di quell’ospitata nel programma “Uno Weekend”, la 51enne aveva messo bene in chiaro come vanno le cose a casa loro, pur ammettendo che anche lei da teenager era stata una ragazza che “non si comportava proprio benissimo”. Nel frattempo, Damiano Schiozzi sembra voler seguire le orme della madre, cinematograficamente parlando: è per questo che ha cominciato a studiare recitazione per diventare un attore e ha già avuto una piccola parte nel film “All the money in the world” di un mostro sacro come Ridley Scott.