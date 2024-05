Jannik Sinner al Roland Garros, sale l’ottimismo/ Il tennista italiano parte oggi per Parigi (21 maggio 2024)

JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS 2024: PARTECIPAZIONE POSSIBILE

Arriva un’ottima notizia per il tennis italiano. Jannik Sinner partirà per Parigi e nel mirino c’è il Roland Garros 2024: il problema all’anca aveva spaventato lo staff dell’altoatesino che aveva a più riprese sostenuto che Sinner, finché non recuperava al 180%, non avrebbe nemmeno impugnato la racchetta in mano. Un ordine tassativo per non peggiorare una situazione che a lungo andare, con il passare dell’età e degli sforzi, potrebbe metterlo fuori causa prima del tempo.

Roland Garros 2024, dubbio Sinner/ L'altoatesino si allena ma è in forse, Nadal ci sarà? (20 maggio 2024)

Gli ultimi allenamenti invece sembrano molto positivi ed è per questo che secondo quanto riporta Sky Sport Sinner partirà per Parigi. La sua ufficialità al torneo dal punto di vista di entry list è già confermata, infatti il suo nome compare sul tabellone. Mancherebbe il “sì” definitivo da parte sua, anche se è stata proprio la volontà di Sinner l’ultima nonché più importante conferma circa la sua partenza per la capitale francese.

Anna Kalinskaya, chi è la presunta nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Esplode il gossip sul tennista!

ROLAND GARROS 2024, I BIG: ALCARAZ VERSO PARIGI, DJOKOVIC FA PRATICA A GINEVRA

Jannik Sinner non è l’unico in dubbio per il Roland Garros 2024: abbiamo visto agli Internazionali BNL d’Italia una vera e propria maledizione Carlos Alcaraz dovrebbe anche lui ritorna in pista dopo l’assenza a Roma per via di un fastidio al braccio già riscontrato a Madrid. I due futuri dominatori del tennis avevano dunque a malincuore dovuto ritirarsi prima del tempo nella capitale italiana, non presentandosi nemmeno onde evitare ricadute.

D’altronde, oltre al Roland Garros, c’è pur sempre da ricordare l’appuntamento con le Olimpiadi. A giocare il doppio con Alcaraz, se tutto va come dovrebbe andare, ci sarà Rafa Nadal. L’ex numero uno al mondo si è allenato quest’oggi sul campo Centrale insieme a Sebastian Korda. Infine impossibile non menzionare Novak Djokovic, attuale numero uno al mondo che ha accettato con piacere la wild card per il torneo di Ginevra sia per non perdere ulteriori punti nel ranking e mantenere la prima posizione sia per prepararsi al meglio al Roland Garros dopo la pesante eliminazione a Roma al sedicesimo posto contro Alejandro Tabilo per 6-2 6-3.

Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner/ Dal primo incontro al ‘patto di riservatezza’

© RIPRODUZIONE RISERVATA