Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono lasciati? Nelle ultime ore corre veloce la voce secondo cui i due atleti avrebbero messo fine alla loro storia d’amore. L’indizio della presunta battuta d’arresto è arrivato dai social, dato che Anna ha smesso di seguire il fidanzato su Instagram. Dopotutto, nell’ultimo mese è calato il silenzio sulla coppia dell’anno, con un altro segno inequivocabile: Anna Kalinskaya era assente a Cincinnati, durante la vittoria di Jannik Sinner. Ma cosa sta succedendo? Abbiamo perso una delle coppie più amate del 2024?

DIRETTA/ Sinner Fritz (risultato 0-0) streaming video Rai 2: che equilibrio! (Atp Finals 2024, 17 novembre)

Ormai il gossip sulla rottura tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si fa sempre più insistente. La tennista non si è presentata nemmeno a fare il tifo per lui alle semifinali delle ATP di Torino, nonostante fosse sempre presente per supportarlo in ogni occasione. Oltretutto, è calato il silenzio anche sui social, dove i due non postano più niente insieme. Di solito, Anna Kalinskaya era solita pubblicare i post del fidanzato mentre quest’ultimo era impegnato nelle competizioni, ma questa volta non si è visto nemmeno un post. Insomma, tutto molto strano, anche perchè poco fa Jannik Sinner stava affrontando un match importantissimo.

Genitori Jannik Sinner, chi sono Hanspeter e Siglinde/ “Mi hanno lasciato libero, mai pressioni…”

Jannik Sinner, nonostante la crisi continua a vincere più che mai: la teoria su Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya avrebbe addirittura smesso di seguire il fidanzato Jannik Sinner sui social, nonostante il match importante contro il fortissimo Medvedev. Mentre lui era impegnato nella partita, la ragazza si trovava a Miami e pubblicava le storie da lì, incurante della competizione del campione. Ciò ha subito fatto insospettire i fan, che hanno pensato immediatamente alla relazione giunta al capolinea. Se così fosse, i fan della coppia rimarrebbero delusissimi, e i rumor dalla Russia non consolano: si vocifera che la coppia sia in crisi, e che stia affrontando un periodo molto difficile.

Chi è Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner: la coppia è in crisi?/ Un gesto social della tennista…

Altre teorie sostengono che Anna Kalinskaya stia semplicemente provando a ritagliare un po’ di indipendenza per sè stessa, allontanandosi dal continuo seguire Jannik Sinner in ogni partita di tennis. Ma a colpire più di tutto i fan dei due tennisti è stato il follow mancato di Anna verso il fidanzato: da quell’indizio non si scappa. In ogni caso, pare che il campione non stia risentendo di quanto succede nella sua vita privata, dato che continua a far applaudire l’Italia