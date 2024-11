DIRETTA SINNER FRITZ FINALE ATP FINALS 2024: SI FA LA STORIA!

La diretta Sinner Fritz, alle ore 18:00 di domenica 17 novembre presso la Inalpi Arena, rappresenta un appuntamento con la storia: la finale delle Atp Finals 2024 potrebbe consegnarci il primo italiano capace di vincere il Master di fine anno, del resto Jannik Sinner ci ha ben abituato nel corso della sua ancor breve carriera e, dopo il numero 1 nel ranking Atp e due Slam in una singola stagione, potrebbe nuovamente spingersi dopo nessun connazionale era mai riuscito, riscrivendo pagine importanti del tennis di casa nostra e non solo, perché qui siamo davvero di fronte a un fenomeno generazionale che ha tutto per dominare il circuito.

Cosa che Sinner ha fatto nella semifinale contro Casper Ruud, lasciando al norvegese appena tre game e dando la sensazione di una superiorità schiacciante; ha invece dovuto soffrire Taylor Fritz per liberarsi di Alexander Zverev, ma lo statunitense è stato bravissimo nel portare a casa la vittoria e ora i due si ritrovano, nella finale delle Atp Finals 2024, dopo il match che nel girone dedicato a Ilie Nastase era stato vinto nettamente dal nostro tennista. Scopriremo allora cosa succederà nella diretta Sinner Fritz, siamo ad un passo dalla nuova storia e non ci resta che aspettare che alla Inalpi Arena di Torino arrivi il momento di giocare.

SINNER FRITZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2024

Anche la diretta tv di Sinner Fritz godrà della trasmissione della televisione di stato: come già per le precedenti partite di Jannik Sinner, la finale delle Atp Finals 2024 verrà mandata in onda su Rai Due e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di selezionare il sito di Rai Play (o attivare la relativa applicazione) per il servizio di diretta streaming video. Inoltre gli abbonati al satellite potranno seguire la diretta Sinner Fritz su Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), qui la diretta streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SINNER FRITZ

DIRETTA SINNER FRITZ FINALE ATP FINALS 2024: UN NUOVO INCROCIO

Come detto dunque la diretta Sinner Fritz è la finale delle Atp Finals 2024, e una sfida che a Torino era stata disputata cinque giorni fa: secondo match nel girone, i due arrivavano dalle vittorie contro Alex De Minaur e Daniil Medvedev e il nostro Sinner si era preso un successo senza fronzoli (6-4 6-4) confermando la sua superiorità sullo statunitense, già acclarata all’inizio di settembre con la vittoria nella finale degli Us Open. Che oggi Sinner abbia un livello mentale che gli permette di dominare gli avversari e trovare sempre il modo di vincere il match è ormai acclarato: lo diciamo da tempo e il campo lo sta confermando, siamo davvero di fronte a qualcosa visto raramente.

L’aura di imbattibilità di Sinner è pari a quella che i Big Three avevano nei momenti migliori, a oggi appare ancora complicato fare paragoni per la longevità dei rivali di cui sopra ma intanto certi numeri di Sinner sono spaventosi, si tratta però di lasciarlo giocare ed evolvere ancor più. Intanto la diretta Sinner Fritz per la finale delle Atp Finals 2024 ci dirà se l’azzurro sarà in grado di mettere in bacheca un altro titolo in questo suo straordinario anno, il vantaggio sulla concorrenza in termini di ranking è attualmente spaventoso e stasera alla Inalpi Arena di Torino questo margine potrebbe crescere ulteriormente, ma al di là di freddi numeri basta vedere quello che accade ogni volta che Sinner prende in mano una racchetta.