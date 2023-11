Jannik Sinner, messaggio di forza per Tathiana Garbin nella battaglia con il tumore/ “Siamo con lei!”

Jannik Sinner, orgoglio italiano anche fuori dal campo: toccante discorso per Tathiana Garbin

La giornata di ieri, dal punto di vista sportivo e agonistico, resterà certamente impressa nella storia. L’Italia è tornata ad alzare il trofeo ambito della Coppa Davis; torneo mondiale a squadre di tennis. Ad eccellere nella competizione è stato il nostro pupillo Jannik Sinner ormai tra i più grandi del settore e pronto a scardinare le gerarchie tra classifica dei migliori al mondo e confronto negli Slam più noti e prestigiosi.

Jannik Sinner, dopo il trionfo con la nazionale italiana in Coppa Davis – come riporta Fanpage – ha ovviamente partecipato ai commenti festosi volti a celebrare la clamorosa vittoria nella competizione. Proprio le sue parole nel post partita hanno confermato quanto oltre ai meriti sportivi, il giovane tennista sia dotato anche di un’estrema sensibilità che vale come valore aggiunto nel fare breccia nel cuore degli appassionati.

Tathiana Garbin, secondo intervento per un raro tumore: la dedica di Jannik Sinner

Oltre a menzionare la soddisfazione per la storica vittoria in Coppa Davis – come riporta il portale – Jannik Sinner ha speso un pensiero e parole lodevoli per Tathiana Garbin, capitana della squadra azzurra di Billie Jean King Cup. La donna, dopo essere stata operata un mese fa per un raro tumore, ha infatti raccontato di doversi sottoporre ad un nuovo intervento necessario per salvaguardare le sue condizioni di salute. Il pensiero del tennista italiano nel post-trionfo in Coppa Davis è stato dunque dedicato alla sportiva con parole decisamente toccanti.

“Domani è un giorno importante per Tathiana, speriamo che questa vittoria possa dare forza, saremo tutti con lei. Qua si parla di vincere la Coppa Davis: si, che bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos’altro”. Inizia così il discorso di Jannik Sinner dedicato a Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis che a breve dovrà tornare sotto i ferri per un raro tumore. “Dobbiamo sentirci tutti molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e saremo tutti con lei”.











