Jannik Sinner nel main draw di Indian Wells 2020/ Decisivo il forfait di Guido Pella

C’è un’ottima notizia per l’Italia del tennis: Jannik Sinner è entrato ufficialmente nel main draw di Indian Wells 2020, il primo torneo di tennis della categoria Masters 1000. L’ingresso si deve al forfait di Guido Pella, che era nell’aria: l’argentino nei giorni scorsi ha annunciato di essere afflitto dal neuroma di Morton, una fibrosi perinervosa che si forma nel piede, e di dover prendersi del tempo per recuperare al 100%; cancellatosi dal torneo, ha lasciato strada libera a Sinner che dunque parteciperà per la prima volta in carriera al torneo della California. Per l’altoatesino si tratta del secondo Masters 1000: un anno fa aveva ricevuto una wild card per gli Internazionali d’Italia e aveva superato il primo turno battendo Steve Johnson, per poi essere eliminato da Stefanos Tsitsipas. All’epoca però Sinner era fuori dai primi 260 al mondo ed era un giovanotto di belle speranze che doveva ancora dimostrare il suo valore; stavolta a Indian Wells 2020 arriverà da numero 71 del ranking Atp e con grandi risultati nel finale del 2019 e all’inizio di questa stagione. Il che non significa che le aspettative parlino di finale, ma sicuramente l’azzurro sarà eventualmente in grado di onorare la sua partecipazione al tabellone principale.

JANNIK SINNER NEL MAIN DRAW DI INDIAN WELLS 2020

Anche Andreas Seppi, come Jannik Sinner, potrebbe entrare nel main draw di Indian Wells 2020: il veterano infatti è al momento quarto nella lista delle “riserve”, e con altri forfait scalerebbe la graduatoria fino ad entrare nel tabellone principale. E’ un grande momento per l’Italia del tennis, che nel fine settimana sarà impegnata nel match di Coppa Davis contro la Corea del Sud (a Cagliari, presumibilmente a porte chiuse) e che ha portato ben sei rappresentanti nel torneo che viene considerato da tutti come il quinto Slam: oltre al 2001 sono presenti Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Aspettando i Major, Indian Wells 2020 è un appuntamento di tutto rispetto; come sappiamo l’assenza più pesante è quella di Roger Federer, che ha annunciato la cancellazione di tutti i tornei fino a Wimbledon. Il campione in carica è Dominic Thiem, ma i grandi favoriti sono sempre gli stessi: Novak Djokovic a oggi è ancora imbattuto nel 2020 e ha appena vinto il suo quinto titolo a Dubai cementando ancor più lo status di numero 1, Rafa Nadal resta l’avversario più agguerrito e poi ci sono tutti i giovani della NextGen, dal già citato Tsitsipas ad Alexander Zverev passando ovviamente per Daniil Medvedev.

