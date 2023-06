Jannik Sinner, ritiro ad Halle/ Come sta? Infortunio nei quarti con Bublik (oggi 23 giugno 2023)

JANNIK SINNER, RITIRO AL TORNEO DI HALLE NEI QUARTI DI FINALE

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel torneo ATP 500 di Halle, che si disputa sull’erba in Germania. Il tennista altoatesino stava disputando la sua partita dei quarti di finale contro il kazako Aleksandr Bublik, vincitore per 7-5 del primo set, ma la situazione per Jannik Sinner è precipitata all’inizio del secondo set, nonostante un time out medico: subisce il break e, sotto 2-0 e servizio avversario, ha alzato bandiera bianca e si è ritirato per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra.

Non dovrebbe essere un infortunio particolarmente grave per Jannik Sinner, le cui condizioni fisiche non destano particolare preoccupazione, però giustamente c’è cautela perché fra una decina di giorni comincerà il torneo di Wimbledon, l’appuntamento più importante dell’anno nel mondo del tennis. Il ritiro di Jannik Sinner dal torneo di Halle, che si disputa sull’erba proprio in preparazione a Wimbledon, è stato dunque dettato sicuramente dalla prudenza per minimizzare i rischi alle porta della grande avventura a Londra.

JANNIK SINNER COME STA? CAUTELA PENSANDO A WIMBLEDON

Certo, il 2023 si conferma come un anno non particolarmente felice per Jannik Sinner dal punto di vista fisico, dal momento che questo non è il primo contrattempo che blocca il tennista altoatesino negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo la prudenza è ancora più importante nella gestione del fisico del nostro campione e allora naturalmente speriamo che Jannik Sinner si sia fermato in tempo e che non ci siano strascichi verso Wimbledon, anche se naturalmente avrebbe fatto molto volentieri a meno di questo nuovo intoppo.

Jannik Sinner già negli ottavi dell’ATP Halle, il derby italiano di ieri contro Lorenzo Sonego, non era apparso al meglio della forma, ma era riuscito comunque a vincere la partita grazie a una prestazione all’insegna della regolarità. Oggi invece, nel corso della partita dei quarti di finale contro Bublik, verso la fine del primo set Jannik Sinner ha dovuto allungarsi nel tentativo di raggiungere un’ottima smorzata giocata dal kazako e ha sentito pizzicare l’interno della gamba sinistra. L’altoatesino ha richiesto un Medical Time Out alla fine del set, perso per 5-7, ha provato a restare in campo, ma la sua partita è durata ancora pochi minuti, il tempo di incassare un break in apertura di secondo parziale, ritirarsi e tornare negli spogliatoi, scuro in volto ma non affranto. Si parla di contrattura, così fosse non dovrebbero esserci problemi in vista di Wimbledon.

