Jannik Sinner non prenderà parte al torneo Masters 1000 in programma a Parigi-Bercy. Pochi minuti fa il tennista altoatesino, numero uno al mondo, ha infatti fatto sapere che non scenderà sul rettangolo di gioco per le sfide francesi, per via di un problema fisico. Il 23enne italiano, nel dettaglio, ha preso un virus non meglio definito, di conseguenza a poche ore dall’avvia del torneo, in programma domani mercoledì 30 ottobre 2024, giornata in cui lo stesso Sinner sarebbe dovuto scendere in campo, è arrivato l’annuncio del ritiro.

Diretta Atp Parigi Bercy 2024/ Berrettini Popyrin streaming video tv: Musetti eliminato! (29 ottobre)

Secondo quanto riferisce Sportmediaset è molto probabile che il giovane di Stesto Pusterla sia stato raggiunto da un virus intestinale che lo ha obbligato appunto a dare forfeit, evitando quindi di giocare non al 100% con tutto ciò che ne consegue. Nel dare l’annuncio del suo ritiro dal torneo Parigi-Bercy Sinner ha spiegato di essere dispiaciuto per la mancata partecipazione, ma che non potrà appunto esserci in Francia in quanto non al meglio a causa di un virus. Il tennista numero uno al mondo ha spiegato che si era recato a Parigi molto presto per prepararsi al meglio, ma non ce l’ha fatta e quindi si godrà lo spettacolo dalla poltrona di casa.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024/ Sonego Jarry video streaming tv: Fognini eliminato da Bublik (28 ottobre)

JANNIK SINNER SI RITIRA DA PARIGI-BERCY: AL SUO POSTO ARTHUR CAZAUS

In ogni caso Sinner si dice convinto che il torneo sarà magnifico anche senza di lui, dando poi appuntamento all’anno 2025 agli amici francesi. Non è ben chiaro contro chi doveva giocare Jannik Sinner domani visto che il rivale doveva emergere dalle qualificazioni tra Ben Shelton e Corentin Moutet, mentre è stato già comunicato il suo sostituto, leggasi il tennista di casa, Arthur Cazaux, fra i ripescati come lucky looser, ovvero, “perdene fortunato”.

Sinner ha voluto comunque rincuorare sul fatto che il suo virus passerà nel giro di 48/72 ore, di conseguenza sarà perfettamente “fit”, in forma per la Coppa Davis in programma nei prossimi giorni in quel di Torino. “Non sono preoccupato”, ha aggiunto, mentre nelle scorse ore, prima della scoperta del virus, aveva promesso di voler fare bene a Parigi, sottolineando comunque come la Coppa Davis fosse l’ultimo grande obiettivo per poter chiudere un 2024 in maniera straordinaria.

DIRETTA SIX KINGS SLAM/ Sinner Alcaraz (risultato finale 2-1): trionfa Jannik! (oggi 19 ottobre)

JANNIK SINNER SI RITIRA DA PARIGI-BERCY: APPUNTAMENTO ALLE ATP FINALS

Ricordiamo infatti che Jannik Sinner è diventato nel corso di quest’anno il numero uno al mondo, posizione che manterrà anche dopo il ritiro dal torneo di Parigi-Bercy. Le ATP Finals cominceranno fra meno di due settimane, il prossimo 10 novembre, ma l’Italia giocherà il 21 novembre contro l’Argentina nel quarto di finale in programma a Malaga. C’è quindi ancora tutto il tempo affinchè l’atleta altoatesino possa preparasi al meglio e soprattutto riprendersi al 100% da questo fastidioso virus.

Ricordiamo che Sinner è reduce dal successo nel torneo Six Kings Slam di Dubai in cui lo stesso ha strappato un ricchissimo assegno da ben 6 milioni di dollari, il montepremi più alto in assoluto per un torneo tennistico.