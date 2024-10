DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024: LA FINALE SINNER ALCARAZ

L’epilogo è di lusso per la diretta Six Kings Slam 2024 oggi sabato 19 ottobre 2024 grazie alla finale Sinner Alcaraz, che si giocherà non prima delle ore 20.00 italiane a Riyadh, in Arabia Saudita, sede di questo breve ma ricchissimo torneo esibizione che metterà in palio addirittura 6 milioni di euro per il vincitore, un premio più alto di quello degli Slam. Insomma, diciamolo chiaramente: l’Arabia Saudita vuole imporsi nel mondo dello sport e lo fa a suon di denari, con i quali ha attirato tutte le stele più luminose del tennis recente, compresi Novak Djokovic e Rafa Nadal, che sono stati sconfitti nelle due semifinali.

Quindi anche la diretta Six Kings Slam 2024 sembra sancire il cambio d’epoca, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei panni dei nuovi dominatori. Lo indicano in maniera chiarissima i risultati del 2024, che hanno visto l’italiano e lo spagnolo diversi equamente i quattro Slam: Sinner ha vinto gli Australian Open e gli US Open, in mezzo Alcaraz ha trionfato al Roland Garros e pure a Wimbledon. Certo, Jannik può mettere sul piatto una continuità di rendimento molto superiore, come indica anche la classifica Atp, ma i picchi di Alcaraz possono fare male anche all’altoatesino. Ci sarà dunque da divertirsi parecchio con la diretta Six Kings Slam 2024, che ci regalerà un sabato sera di grande tennis con la finale Sinner Alcaraz…

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE SIX KINGS SLAM 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Anche in una settimana che nel calendario ufficiale sarebbe stata “leggera”, il grande tennis ci fa compagnia e la finale Sinner Alcaraz per la diretta Six Kings Slam 2024 in tv sarà visibile in chiaro su ben due canali differenti, cioè Cielo (numero 26) e SuperTennis (64), quindi tutti potranno seguire l’affascinante finale di questo torneo esibizione che è inoltre proposto per gli abbonati anche su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma satellitare. La diretta streaming video sarà quindi proposta su Sky Go, DAZN e Now TV per la Six Kings Slam 2024, ma sempre tramite abbonamento.

DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024: JANNIK SINNER VS CARLOS ALCARAZ, LA NUOVA SFIDA INFINITA?

Il tennis può dirsi fortunato, perché sta finendo l’epoca dei Big 3 e già è nata una nuova meravigliosa rivalità Sinner Alcaraz, che vivrà un nuovo capitolo oggi nella diretta Six Kings Slam 2024. In questo caso ci sono in palio “solo” i soldi, ma siamo certi che nessuno dei due vorrà perdere contro il principale rivale, perché il recente e anche il futuro sembrano destinati ad offrirci tanti capitoli della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che può passare anche da un’esibizione in terra saudita.

Nei giorni scorsi, Jannik Sinner ha travolto in maniera perentoria Daniil Medvedev, mentre poi ha dovuto soffrire decisamente di più contro Novak Djokovic nella meravigliosa semifinale di giovedì sera, che ha spalancato all’altoatesino le porte della finale contro Carlos Alcaraz, che dal canto suo ha vinto con minore fatica il derby contro Rafael Nadal. Lo spettacolo è garantito, anche perché le pressioni saranno minori del solito: in ogni caso la diretta Six Kings Slam 2024 ci divertirà con la finale Sinner Alcaraz.