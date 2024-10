DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024 SINNER DJOKOVIC: UNA PICCOLA RIVINCITA?

La diretta Six Kings Slam 2024 oggi giovedì 17 ottobre 2024 ci regalerà Sinner Djokovic alle ore 18.30 come prima semifinale del breve torneo esibizione a Riyadh, in Arabia Saudita, che sarà seguita dall’altra semifinale, il derby iberico Nadal Alcaraz. In palio non c’è nulla di concreto, ma naturalmente è comunque intrigante una serata che proponga due partite di questo genere: sono rimasti in lizza i quattro “più re” tra i Six Kings della manifestazione e in particolare potremo goderci una mini rivincita della finale di Shanghai vinta da Jannik Sinner appena domenica contro Novak Djokovic.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Rune Alcaraz (finale 0-2): vince Carlos! Sinner Medvedev (2-0) (16 ottobre)

Certo, un’esibizione non può essere paragonata a una finale Masters 1000, ma questo non è detto che sia un male, almeno in termini di divertimento: si giocherà per lo spettacolo e le emozioni saranno garantite grazie alla classe sopraffina di Sinner e Djokovic, come d’altronde poi anche di Nadal e Alcaraz, in questo caso con l’aggiunta anche del fatto che sarà una delle ultime volte che vedremo Rafa in campo prima del ritiro. Insomma, non prendete impegni perché la diretta Six Kings Slam 2024 ci esalterà con Sinner Djokovic e Nadal Alcaraz…

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto l'Atp Shanghai 2024, quarto Masters 1000!

COME VEDERE LA DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Notizie ottime per la diretta tv Six Kings Slam 2024, perché Sinner Djokovic sarà visibile anche in chiaro su ben due canali differenti, cioè Cielo (numero 26) e SuperTennis (64), quindi tutti potranno seguire l’affascinante semifinale di questo torneo esibizione che è proposto per gli abbonati anche sui canali di Sky Sport. La diretta streaming video sarà poi addirittura tripla grazie a Sky Go, DAZN e Now TV per la Six Kings Slam 2024, riservata ai clienti delle varie piattaforme.

DIRETTA SIX KINGS SLAM 2024: COSA ATTENDERCI DALLE SEMIFINALI?

La diretta Six Kings Slam 2024 fa parte del programma dell’Arabia Saudita per entrare sempre più nel calendario del grande sport mondiale, perché ovviamente il tennis è uno dei più seguiti: restano le domande sui diritti umani, che è sacrosanto non far tacere, ma questo tema è decisamente oltre la portata di questo articolo e allora accontentiamoci di rivedere in campo Jannik Sinner, che ieri ha travolto in maniera nettissima Daniil Medvedev, che forse aveva preso fin troppo alla lettera il significato di “esibizione”, mentre l’altoatesino ha onorato fino in fondo l’impegno cogliendo una vittoria perentoria.

Diretta/ Sinner Machac (risultato finale 2-0): Jannik soffre, ma vince ancora (Atp Shanghai 2024, 12 ottobre)

Novak Djokovic invece è stato esentato dal primo turno al pari di Rafa Nadal, un piccolo omaggio da parte degli organizzatori per i due veterani che di conseguenza debuttano oggi contro i loro giovani eredi per una curiosa doppia sfida generazionale, che nel caso degli spagnoli diventerà anche una sorta di “derby del cuore”. Senza le pressioni del risultato a tutti i costi, il divertimento sarà garantito, ma campioni di quel livello non ci stanno mai a perdere e quindi siamo davvero curiosi di seguire anche stasera la diretta Six Kings Slam 2024.