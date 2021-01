Jara Gaspari e Nicola Balestra, Uomini e Donne/ Secondo figlio in arrivo…

Nella storia di Uomini e donne si sono formate tante coppie che, ancora oggi, stanno insieme. Tra queste c’è sicuramente quella formata da Jara Gaspari e Nicola Balestra che, dopo essersi incontrati nel parterre del trono over ed essersi innamorati, hanno lasciato il programma per vivere insieme. Un rapporto che, ancora oggi, non solo continua, ma che ha già portato alla nascita di un figlio e che presto porterà al mondo un altro bambino. Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nello studio di Uomini e Donne, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, arriveranno proprio Jara e Nicola per raccontare a Maria De Filippi, a Gianni Sperti, a Tina Cipollari e a tutti i presenti, come procede la loro vita insieme. Già genitori di Tommaso, nato nel 2019, la coppia sta per allargare nuovamente la famiglia.

JARA GASPARI E NICOLA BALESTRA EMOZIONANO A UOMINI E DONNE

Dopo Tommaso, Jara Gaspari e Nicola Balestra avranno presto il secondo figlio. La coppia ha deciso di annunciarlo nello studio di Uomini e Donne dove il loro amore è nato. Un annuncio che emozionerà tutti i presenti, in primis Gemma Galgani, innamorata dell’amore. La coppia non ha mai negato di voler costruire una famiglia ed è quello che hanno poi fatto. “Vorremmo mettere al mondo un figlio. Quando tiri le somme e trovi quello che cercavi in una persona, vuoi provare a vivere tutto al massimo: la famiglia, la convivenza e un figlio. Abbiamo sempre vissuto la nostra storia in maniera concreta e fatto grandi progetti”, avevano spiegato all’epoca al magazine ufficiale di Uomini e Donne.



