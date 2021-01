Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Il ritorno a Uomini e Donne: “Sempre un’emozione…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne. La coppia storica del trono over è ospite della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 7 gennaio. Ad annunciarlo è la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi che torna in onda dopo la pausa natalizia. Quella di Sossio ed Ursula è una bellissima storia d’amore. L’ex cavaliere e l’ex dama si sono incontrati, conosciuti e innamorati nello studio del trono over. Una conoscenza che, inizialmente, ha dovuto affrontare diverse incomprensioni, ma che ha poi trionfato con la nascita di un amore che, con il tempo, è diventato sempre più profondo, puro e sincero. La coppia è riuscita a superare anche la prova di Temptation Island coronando il sentimento con la nascita della piccola Bianca che ha già compiuto un anno.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO, LA DEDICA D’AMORE DELL’EX CAVALIERE

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno trascorso le festività natalizie con i propri figli. La coppia di Uomini e Donne ha condiviso alcune foto della loro vita insieme incantando tutti per la bellezza della famiglia che sono riusciti a costruire. Oltre ad aver regalato ai fans le foto di tutta la famiglia, Sossio ha pubblicato una foto di coppia dedicando delle bellissime parole ad Ursula con cui ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. “Vicino a te è sempre un’emozione, ti amo alla follia”, ha scritto l’ex cavaliere urlando al mondo tutto il suo amore per la propria compagna. Nello studio di Uomini e Donne dove il loro amore è iniziato, Sossio e Ursula annunceranno altre novità come il matrimonio? Lo scopriremo nel corso della puntata.





