Jasmine Carrisi “Il mio ex adesso è gay”/ Video virale su TikTok

Da qualche giorno su Tik Tok è diventato virale il video di Jasmine Carrisi che come molti altri utenti del social network ha condiviso un video del trend “balla se…” sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo in cui il protagonista del video deve ballare raccontando qualcosa di particolare che ha vissuto in passato.

La ragazza ha condiviso il suo video con la scritta “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”. Nella descrizione la ragazza ha anche taggato il suo ex fidanzato, ormai suo amico Pierangelo Greco, anche lui Tik Toker con più di 600 mila followers.

Jasmine Carrisi: il video virale sul suo ex fidanzato

L’ex fidanzato di Jasmine Carrisi è diventato famoso per aver condiviso sui social network il video del coming out con sua nonna in cui rivelava il suo segreto a sua nonna. Un video che ha portato il ragazzo a raccontare la sua esperienza a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso.

Non è dato sapere se la relazione tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco abbiano realmente avuto una relazione o se la ragazza ha usato questa scusa solo come scusa per creare il suo video e scherzare con quello che sicuramente è uno dei suoi più cari amici.

