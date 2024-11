Jasmine Carrisi, ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per disquisire a proposito di quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo 2024, si è lasciata andare ad alcune considerazioni e rivelazioni che vanno ben oltre il giudizio e le previsioni sulla kermesse canora. Ad un certo punto, la figlia di Al Bano è stata incalzata su un retroscena di cronaca rosa e, nello specifico, sul presunto flirt con il figlio di Madonna, David.

Jasmine Carrisi ha sottolineato la sua timidezza sul tema, fattore che ha incuriosito ulteriormente Caterina Balivo che ha cercato in tutti i modi di estrapolare maggiori dettagli sul flirt della figlia di Al Bano con David, figlio di Madonna. La giovane cantante è partita da una frase sibillina: “Cosa devo dire? Diciamo che tra ‘figli d’arte’ c’è intesa…”.

Jasmine Carrisi e il flirt con il figlio di Madonna, David: “E’ molto carino, però…”

Ma quindi, Jasmine Carrisi e il figlio di Madonna – David – hanno davvero avuto un flirt? Stando alle parole della cantante oggi a La Volta Buona, sembrerebbe proprio di sì. “Eravamo in Puglia, c’è stato un flirt… Io non avevo capito nemmeno che fosse suo figlio, l’ho capito dopo: ci sentiamo ancora, siamo amici. E’ molto carino e fa musica anche lui, se è bravo come la mamma? Eh, no dai…”. La figlia di Al Bano ha poi aggiunto: “L’ho raccontato anche a papà ma non pensando che lui poi lo avrebbe rivelato ai giornali. Se mi ha invitato a Los Angeles? Sì, però la cosa purtroppo non si è evoluta; lui è venuto anche in Italia ma non ci siamo visti perchè ero impegnata, ora comunque siamo amici e basta”.

A quanto pare, tra Jasmine Carrisi e il figlio di Madonna c’è stato davvero del tenero; ad oggi però, per buona pace di chi avrebbe amato conoscere ulteriori dettagli, c’è solo una tenera amicizia e niente di più.