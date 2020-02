Jasmine Carrisi/ La figlia di Loredana Lecciso vicina alla “nemica” Romina Power

Jasmine Carrisi accompagna sul palco del 70esimo Festival di Sanremo 2020 suo padre Albano insieme a un pezzo della storia della musica Romina Power. Casualità vuole che questa sia “l’acerrima nemica” di sua mamma Loredana Lecciso. Le due donne, sempre con grande rispetto, hanno condotto una battaglia lunga anni nel cuore proprio del Leone di Cellino San Marco. La famiglia però ha deciso sempre di promuovere affetto e grande voglia di vivere tutti insieme con armonia e senza alzare il velo della polemica spesso portato avanti con maggiore ostinazione da parte della stampa.

Jasmine è diventata di recente molto famosa anche sui social network, dove ha ben 61.6mila follower e ogni sua foto raccoglie tantissimi like. Grazie a questo e a due genitori molto famosi si è spesso guadagnata i salotti della televisione, tra cui per esempio quello di Barbara D’Urso dove è sempre tra le più attese dal pubblico. Di recente proprio a Domenica Live ha parlato della compianta Nonna Jolanda. Stasera la vedremo protagonista al Teatro Ariston, per rivedere ancora una volta Romina Power e Albano Carrisi insieme per cantare. Sui social intanto il pubblico continua a chiedersi quale sarà il suo outfit, anche perché sui social network ha voluto alimentare la curiosità del pubblico oggi scrivendo: “Godo come un riccio appena nato”. Di seguito la foto e i commenti dei follower.

