Nella giornata di oggi Romina Carrisi sarà protagonista dell’amatissimo salottino televisivo di Verissimo dove ad attenderla ci sarà – come sempre – Silvia Toffanin con un carico di domande sulla vita, la carriera e la recentissima maternità dell’ultima figlia di Al Bano e Romina Power: tra queste righe – per i più curiosi tra voi cari lettori – cercheremo proprio di analizzare tutti questi aspetti della vita di Romina Carrisi che ci siamo abituati a vedere come ospite fisso nella trasmissione Oggi è un alto giorno condotta dall’amatissima Serena Bortone e diretta nientemeno che dal suo attuale compagno, Stefano Rastelli.

Partendo dal principio, Romina Carrisi (il cui nome completo è ‘Romina junior Jolanda‘) nasce dall’amore tra Al Bano e Romina Power nel 1987 vivendo sulla sua pelle il dolore della scomparsa misteriosa della sorella – e prima figlia della coppia – Ylenia e la separazione dei genitori: sui suoi primi anni di vita sappiamo che è rimasta per molto tempo negli States dove si è appassionata di diverse arti come la recitazione, la poesia e la fotografia; ma per vedere Romina Carrisi sui nostri schermi televisivi dovremo attendere fino al 2005 quando partecipò all’Isola dei Famosi e iniziò a comparire in alcuni ruoli tra cinema e tv, per poi sperimentare anche il palco teatrale dal 2017.

Più interessante – nel frattempo – soffermarci sulla vita privata di Romina Carrisi che sappiamo per certo aver intrattenuto (ma senza anelli o figli) una storia sentimentale con Francesco Gastel con il quale era pronta a trasferirsi negli States; questo – almeno – tra il 2018 e l 2019, prima che (ed arriviamo al 2022 senza grandi aggiornamenti sui suoi amori) conoscesse negli studi di Oggi è un altro giorno il regista e produttore televisivo Stefano Rastelli di una decina abbondante di anni in più di lei.

Tra Romina Carrisi e Rastelli iniziò una relazione che dopo soli 5 mesi li portò – forti del loro legame – a convivere e a dare alla luce una decina scarsa di mesi fa il loro primogenito Alex Lupo; e proprio raccontando ironicamente la sua maternità e la gravidanza, qualche giorno fa Romina si è lamentata scherzosamente sui social di non riuscire più ad “entrare nei miei jeans”, chiedendo a fan e follower “come cavolo hanno fatto Diletta Leotta o la Nasti” non solo a tornare del loro peso forma, ma addirittura ad essere “più magre di prima”.