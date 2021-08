Jasmine Carrisi nel cast del Grande Fratello Vip 6?/ “Preferita ad Anna Lou Castoldi”

Si rincorrono le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip in partenza il 13 settembre. Alfonso Signorini si prepara a tornare alla conduzione del reality di cui la prima concorrente ufficiale è Katia Ricciarelli. Anche in questa edizione non dovrebbero però mancare i ‘figli di’. Nelle ultime settimane due sono stati i nomi a spiccare: il primo è quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento; il secondo quello di Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso.

Due ragazze già impegnate nel mondo dello spettacolo, che stanno mostrando il loro valore, una come attrice, l’altra come cantante. Eppure oggi TvBlog lancia l’indiscrezione secondo la quale soltanto una delle due è stata poi scelta per il cast di concorrenti ed è la figlia di Al Bano.

Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip dopo l’esclusione da The Voice Senior?

“Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi.”, fa sapere infatti la fonte. La Carrisi, proprio insieme al suo celebre padre, è stata parte della giuria di The Voice senior per la prima edizione ma la coppia padre-figlio non è stata confermata per la seconda.

Al loro posto ci sarà infatti Orietta Berti. Ora però Jasmine pare sia pronta a rimettersi in gioco, seppur come concorrente. D’altronde anche Al Bano pare sarà impegnato in TV a mettersi alla prova, stavolta col ballo a Ballando con le stelle (dove, per coincidenza, ci sarà anche Morgan, padre di Anna Lou).

