Jasmine Carrisi “Subisco tanta cattiveria sui social”/ “Il mio cognome? Ingombrante ma trampolino di lancio”

Jasmine Carrisi si racconta a Estate in Diretta: il rapporto con papà Al Bano

Grande bellezza e forte passione per il canto: Jasmine Carrisi torna sul palco ospite di Roberta Capua nel corso della nuova puntata di Estate in Diretta. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso presenta con gioia il suo nuovo brano, Nessuno mai, nato in collaborazione col papà e Clementino: “Questa idea è nata da una cover realizzata con mio padre, Nessuno, che ho scelto io. Abbiamo aggiunto anche il rap di Clementino.” ha esordito Jasmine in diretta su Rai 1.

Impossibile non parlare del rapporto che Jasmine ha con il suo papà: “Tra me e mio padre c’è un bellissimo rapporto. – ha spiegato la cantante, chiarendo che – Lui è una grande ispirazione non solo dal punto di vista musicale ma anche umano.” E a proposito di musica, la Carrisi chiarisce che pur volendo percorrere la carriera di cantante ha deciso di non abbandonare gli studi: “Nel mio futuro il mio cuore vedo la musica, ma procedo nello studio per cultura personale.”

Essere una ragazza con un cognome molto importante come quello di Al Bano e tentare di seguire le sue stesse orme non è cosa semplice e Jasmine lo sa bene: “Mi piacerebbe partire da zero senza il cognome ingombrante, ma non sono ipocrita: è ovvio che sia anche un grande trampolino di lancio. Questo però porta anche tanta cattiveria.” ha ammesso la giovane, raccontando i continui insulti che riceve sui social.

“Gli haters dicono che sono tutta rifatta, che sono figlia di e che molte cose non me le merito, una cattiveria gratuita. – ha tuonato in diretta su Rai1, concludendo però con soddisfazione – Oggi penso che ogni commento degli haters sotto una mia foto porta solo un vantaggio in termini di engagement, quindi va tutto a mio favore.”.

