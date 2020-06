Jasmine Cristallo “Italiani ignoranti”/ Scontro col Giornale “Analfabeti funzionali!”

Pubblicità

Il Giornale attacca e Jasmine Cristallo risponde. Il caso è scoppiato attorno ad un post di uno dei volti di punta del movimento delle Sardine. Ieri infatti la referente calabrese del movimento ha scritto: «Volevo dire agli intellettuali (o pseudo tali…) indignati per il tono “paternalistico” di Conte durante l’emergenza sanitaria, che l’Italia è il Paese più ignorante d’Europa e che si piazza in dodicesima posizione a livello mondiale (IPSOS Mori2019)». E poi ha aggiunto: «Volevo dire ai signori de “Non può trattare gli italiani come bambini” che in Italia ci sono i Pappalardo e che i Pappalardo riescono ad essere ascoltati». Le parole di Jasmine Cristallo sono state riprese dal quotidiano, che così ha titolato: «Le sardine insultano gli italiani: “Il Paese più ignorante d’Europa”». Nell’articolo non mancano gli attacchi: «In realtà fa sorridere leggere tanto snobismo radical-sardinesco in poche righe». E allora la sardina ha replicato: «E niente… questo “giornale” è ossessionato da me. Ossessionato. Spia il mio profilo Facebook e fa articoli su qualsiasi cosa io scriva».

JASMINE CRISTALLO VS IL GIORNALE “ANALFABETI FUNZIONALI!”

Jasmine Cristallo ha spiegato di aver scritto ieri quel post in cui faceva riferimento ad uno studio Ipsos Mori. «La cosa agghiacciante è che questi pseudo giornalisti testimoniano in maniera incontrovertibile la veridicità dello studio di cui sopra. Incapaci di analisi del testo, analfabeti funzionali», ha scritto in un post su Facebook. Ma anche sulla sua pagina è stata particolarmente dura nei confronti de Il Giornale per l’articolo che le hanno “dedicato”, nel quale c’erano duri attacchi al movimento. Infatti sono stati tirati in ballo alcuni “scivoloni” dei membri. «Si può criticare Conte pur non avendo il QI sotto zero, così come si può essere sardine anche senza tre lauree e un paio di master», ha scritto Giuseppe De Lorenzo. Attacchi che non sono piaciuti a Jasmine Cristallo. «Gli “articoli” che mi dedicano, finiscono per diventare cibo per sovranisti e neofascistelli social, anche loro evidentemente ossessionati, i quali arrivano a frotte sulla mia pagina per insultare», ha concluso.





