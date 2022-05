Jason Bourne/ Su Italia 1 il film con Matt Damon e Alici Vikander

Jason Bourne, film di Italia 1 diretto da Paul Greengrass

Jason Bourne va in onda il film su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 5 maggio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è il quinto capitolo della serie di Bourne e l’estate realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America in coproduzione con la cena mentre la distribuzione sarà gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata curata da Paul Greengrass il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Christopher Rouse.

Flipper contro i pirati/ Su Rete 4 il film con Luke Halpin

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Barry Ackroyd, il montaggio è frutto del lavoro dello stesso Christopher Rouse mentre gli effetti speciali sono stati creati da Steven Warner. Tra i principali protagonisti ci sono Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, Vincent Cassel e Julia Stiles.

Il grande giorno di Jim Flagg/ Su Rete 4 il film con Robert Mitchum

Jason Bourne, la trama del film: era sparito e…

L’ex sicario della CIA, Jason Bourne, dopo essere riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre dieci anni viene trovato in Grecia. Lui ha deciso di cambiare completamente vita anche se non riesce proprio a tenersi lontano dai guai perché per guadagnarsi da mangiare e per mantenere una forma fisica accettabile, partecipa ad incontri clandestini di pugilato. Nel frattempo nella lontana Islanda un uomo di nome Nicky è riuscito ad ottenere delle importanti informazioni hackerando dei file dell’agenzia CIA e che riguardano una serie di operazioni segrete tra cui un progetto che ha come principale obiettivo quello di permettere a chiunque di avere accesso gratuitamente la rete internet.

Agatha Christie, 13 a tavola/ Su Rete 4 il film giallo per la televisione

Il motivo reale perché si dovrebbe consentire l’accesso libero alla rete a tutte le persone, è molto semplice ossia ottenere informazioni sulle loro vite. Inoltre, in questo modo Nicky sta cercando di spiare tutti i server americani ma l’operazione viene bloccata dal nuovo capo della divisione di cybersicurezza. Quest’ultimo si dimostra molto intelligente perché fai in modo che Nicky scarichi anche un programma spia che permette alla CIA di avere informazioni sulla posizione in cui si trova l’hacker. Immediatamente i piani alti dell’agenzia americana decidono di organizzare una missione per uccidere l’uomo e soprattutto anche il suo vecchio compagno Jason che quindi si ritrova nuovamente impelagato in questo genere di situazioni.

Il video del trailer Jason Bourne













© RIPRODUZIONE RISERVATA