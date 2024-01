Jason Momoa e Lisa Bonet, avviate le procedure per il divorzio/ Chiesta la custodia condivisa dei figli

Michele Cucuzza, dalla carriera in tv alla love story con Rosanna Catizzone

Il panorama televisivo è ricco di personaggi seguiti e apprezzati, sia per effettivi meriti professionali che per elevati valori empatici. Tra questi, occupa un posto di rilievo Michele Cucuzza: giornalista e conduttore navigato, apprezzato per il suo aplomb così come per le sue spiccate doti carismatiche. In passato ha anche preso parte al Grande Fratello Vip, precisamente la quarta edizione del reality dedicato ai volti noti, offrendo ai telespettatori aspetti del suo carattere ancora ignoti.

Tanti sono stati i racconti e gli aneddoti offerti da Michele Cucuzza nel corso della sua esperienza al GF Vip, ma alcune curiosità – soprattutto in ambito sentimentale – stimolano ancora la curiosità degli appassionati. Il giornalista è da diverso tempo legato a Rosanna Catizzone, sua nuova compagna. A differenza del giornalista, non appartiene al mondo dello spettacolo e dunque le informazioni sul suo conto risultano scarse e frammentarie.

Michele Cucuzza e Rosanna Catizzone, un amore vissuto lontano dalla luce dei riflettori

Come anticipato, Rosanna Catizzone – nuova compagna di Michele Cucuzza – non vive sotto la luce dei riflettori e non appartiene al mondo dello spettacolo. Tale circostanza implica una carenza di fonti certe e attendibili in riferimento alla sua vita privata con piccole eccezioni. Come riporta anche Il Messaggero, la donna sarebbe una dottoressa e chirurga estetica e pare svolga la sua professione principalmente a Roma.

Michele Cucuzza è sempre stato molto riservato in riferimento alla sua sfera privata e lo conferma anche nel custodire il suo amore per Rosanna Catizzone lontano dalla luce dei riflettori. Non a caso, il giornalista – seppur parlandone in alcune occasioni – ha anche sempre omesso l’identità della sua ex moglie.

