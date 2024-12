Javier Martinez e Helena Prestes si allontanano al Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore i due concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno vissuto nuovi momenti di tensione nella casa, con il rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes che sembra ormai giunto al capolinea nel programma di Alfonso Signorini. Helena ha raccontato del muro eretto dal pallavolista argentino, che sembra aver raggelato il rapporto con la compagna di gioco nel reality di Canale Cinque:

“E’ venuto a parlare, sembra che si sia offeso, poi è venuto al tavolo e chiedeva il permesso e non capivo. Gli ho detto che non volevo rimanere litigata con lui, avevamo già parlato, ora è complicato, se lui non vuole più parlare di noi non ne parliamo, già mi è capitato che non mi parlasse così una volta, gli ho detto che secondo me lui non è così, però io vedo anche altri atteggiamenti, preferirei parlare con lui” ha spiegato Helena Prestes su Javier nel corso di una conversazione avuta con Eva Grimaldi e Mariavittoria Minghetti nel programma.

Javier Martinez e Helena Prestes, rapporto al capolinea al Grande Fratello 2024?

Nel corso di una chiacchierata andata in scena in veranda, Helena Prestes è tornata a parlare del rapporto con il compagno di gioco Javier Martinez, con il quale sembrano ormai crollate le possibilità di veder instaurato un rapporto, con anche l’amicizia ormai messa in discussione. Sulla tematica si è espressa anche Mariavittoria Minghetti, che ha punto Javier Martinez commentando con Eva Grimaldi e Helena Prestes quanto accaduto.

“Non so perché ma nel momento in cui gli rispondi male lui vede nero, è come se non riuscisse a tirare giù quel muro, non si può arrivare a un determinato modo con lui, è come se si sentisse soggiogato”. Anche agli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 non è passato inosservato il comportamento di Javier Martinez, che sembra aver chiuso i conti con Helena Prestes.

