Helena Prestes è gelosa di Javier al Grande Fratello 2024, dopo che questo si è avvicinato in maniera importante a Chiara. La showgirl, parlando con il compagno, ha rivelato di aver provato una sorta di gelosia nei suoi confronti. Lui, in un momento intimo, è tornato su quanto affermato e ha detto: “Se mi dici che qua si possono provare dei sentimenti, è normale che mi faccio delle domande”. Lei ha spiegato: “È difficile da spiegare, non intendo sentimenti che vanno al di là. È una gelosia e io voglio sentire questa cosa, senza rovinare questa quello che abbiamo. Lei non c’entra niente”.

Ancora, Helena ha chiesto: “Come va con lei?”. Javier ha replicato: “Perché? Bene, è una persona con la quale mi trovo bene a parlare. È una bella persona. Una ragazza a modo, carina”. “Molto carina” ha confermato lei. Javier, poi è tornato su quanto accaduto il giorno e ha chiesto a Helena: “Perché mi hai detto quella cosa all’orecchio oggi?” e lei ha proseguito: “È per gelosia”.

Grande Fratello 2024, Helena Prestes è gelosa di Javier: “Pensi che sto esagerando?”

Helena Prestes, parlando della gelosia che prova nei confronti di Javier per via della sua vicinanza all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 con Chiara, ha chiesto: “Sto esagerando secondo te?”. Lui ha risposto: “No, però mi hai detto una cosa molto chiara”. Helena Prestes, ancora, ha risposto: “Ho pensato quello e l’ho voluto condividere con te. È per gelosia”. La risposta di Javier, ancora, è stata: “Mi fa piacere che tu me ne abbia parlato e io ti assicuro che non ci perderemo. Abbiamo ben chiaro quello che è il nostro rapporto”. Dopo di che, i due si sono abbracciati, promettendosi di non perdere il bel rapporto che hanno costruito, anche se Javier dovesse andare avanti nella conoscenza con Chiara.