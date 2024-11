Non è certo una novità che il passare delle stagioni sia impercettibile al Grande Fratello 2024: nella Casa più spiata d’Italia, in ogni edizione, sembra dominare la stagione degli amori. E’ sempre primavera sul reality condotto da Alfonso Signorini e lo confermano due concorrenti in particolare: Javier Martinez ed Helena Prester. Vicini dalle prime settimane di convivenza ma che nell’ultimo periodo sembrano aver portato il rapporto ad un livello ancora più intenso.

Javier Martinez ed Helena Prestes innamorati al Grande Fratello 2024? Questo l’interrogativo dominante da parte dei fan della trasmissione che hanno preso a cuore proprio le dinamiche sentimentali dei due concorrenti, ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa il pallavolista sembrava aver fatto una leggera retromarcia; l’idea era quella di non correre e lasciare che il rapporto facesse il suo corso senza forzature. Proprio qualche ora fa però, come testimoniato da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, Javier Martinez si è lasciato andare ad una confessione nei confronti di Helena Prestes piuttosto significativa.

Javier Martinez si dichiara ad Helena Prestes al Grande Fratello 2024?

Negli ultimi giorni si era vociferato dell’intesa tra Javier Martinez e Mariavittoria, rapporto che il pallavolista ha voluto nuovamente chiarire parlando proprio con Helena Prestes. Una sorta di rassicurazione, fattore che alimenta ulteriormente l’interesse del concorrente nei confronti della modella: “Per me è come una sorella maggiore, non voglio dare troppe spiegazioni altrimenti si rischia di pensare che ci sia un fondo di verità”.

Ma Javier Martinez non si è limitato unicamente a smentire il possibile interesse nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Una frase in particolare non è sfuggita ai fan e, stando al sorriso che ne è scaturito, non ha certo lasciato indifferente proprio Helena Prestes. “Se avessi dormito con Mariavittoria stanotte, non avrei avuto problemi; con te invece sì…”.

