Padre Javier Martinez, è stato segnato per sempre dalla morte della moglie

Nella vita di Javier Martinez il padre occupa un posto quanto più centrale possibile, a maggior ragione dopo la scomparsa della madre del pallavolista argentino, avvenuta nel 2007 in seguita a una malattia che non ha lasciato scampo alla donna quando non aveva neanche 50 anni. Il padre di Javier Martinez ha tentato di rifarsi una vita negli anni, ma non è riuscito nell’impresa: “Sono trascorsi 15 anni dalla morte di mia madre, ma mio padre la ama ancora, è ancora innamorato di lei” ha detto sul padre Javier Martinez nella casa del Grande Fratello 2024.

Un lutto avvenuto a causa di una malattia della quale nessuno nella famiglia di Javier Martinez riesce ancora a farsene una ragione e il padre dell’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 non è più riuscito a rifarsi una vita, segnato dalla tragica morte della moglie.

Padre Javier Martinez, l’amore infinito dei genitori: il concorrente del Grande Fratello 2024 ha una paura

Dopo qualche settimana dal via del Grande Fratello 2024, Javier Martinez non è ancora riuscito a lasciarsi andare del tutto ai sentimenti, una cosa che ha faticato anche in passato dopo che il modello e pallavolista ha deciso di seguire come modello quello dei genitori, un amore difficile da replicare e che quindi ha ostacolato la strada del gieffino.

Javier Martinez sul padre e la madre nella casa del Grande Fratello 2024 ha svelato di aver sempre avuto un legame molto speciale con loro al punto di provare a rincorrere quella storia che ha visto per anni nelle mura di casa, ma che si è spezzata troppo presto. Ritrovare quel sentimento non sarà di certo una passeggiata per Javier Martinez, che dopo l’avvicinamento a Shaila Gatta sembra essersi frenato, forse dopo non aver colto quello che sperava di raccogliere al Grande Fratello 2024.