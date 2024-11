Javier e Helena sempre più vicini al Grande Fratelli 2024: lui si sbilancia

Chiuso il gossip di un presunto avvicinamento più che amichevole tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, che ha ritrovato Tommaso Franchi, nella Casa del Grande Fratello 2024 si accende ora il gossip sul pallavolista e Helena Prestes. I due sono stati protagonisti di un ‘quadrangolo amoroso’ insieme a Shaila e Lorenzo, che oggi sono una coppia, dicendosi più volte feriti dal loro atteggiamento. Ora che sono trascorse alcune settimane, sembra però che i Helena e Javier stiano trovando l’uno nell’altra quel sentimento mancato con Lorenzo e Shaila.

C’è infatti aria di una nuova coppia al Grande Fratello, cosa che sembra abbiano fiutato anche alcuni inquilini. D’altronde è stato lo stesso Javier a sbilanciarsi con Mariavittoria, Alfonso e Amanda, ammettendo però di non essere ancora pronta a ributtarsi in una storia d’amore: “Sta nascendo tutto in modo molto naturale. Ma non voglio prendere in giro nessuno, non ho bisogno di andare di fiore in fiore” ha spiegato il pallavolista.

Anche Helena prova qualcosa per Javier: le rivelazioni fatte a Pamela Petrarolo

Dal suo canto, anche Helena Prestes ha dichiarato di non disdegnare affatto le attenzioni di Javier, pur, come lui, dicendosi al momento pronta soltanto ad un’amicizia. “Sto bene anche da sola, ma quell’abbraccio così caldo… è una cosa che sta venendo naturale. Lui è molto sereno e tranquillo, tutti i fidanzati che ho avuto erano più tranquilli di me, il contrario di me”, ha spiegato durante una chiacchierata con Pamela Petrarolo. I due, insomma, si piacciono, e la permanenza nella casa potrebbe avvicinarli ulteriormente e, in poco tempo, renderli la nuova coppia del Grande Fratello 2024. Sarà questa l’evoluzione del loro rapporto o resterà tra loro solo un’amicizia?