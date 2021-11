Javier Rigau, ex Gina Lollobrigida/ Lei: “Dovrebbe stare in galera per tutta la vita”

Nell’intricata vicenda giudiziaria che vede protagonista Gina Lollobrigida c’è spazio anche per Javier Rigau. In un certo senso si può affermare che sia cominciato tutto da lui, il controverso ex marito di Gina Lollobrigida. Lei lo aveva accusato di aver organizzato per procura un falso matrimonio, che poi è stato sciolto dal Papa. Per l’attrice è «un mascalzone», per questo «dovrebbe stare in galera per tutta la vita». Ne ha parlato nelle scorse settimane a Oggi, in un’intervista a cui ha preso parte anche il suo manager Andrea Piazzolla, i cui genitori avrebbero querelato Barbara D’Urso e Javier Rigau.

Il retroscena è stato svelato dallo stesso settimanale, spiegando che la denuncia è motivata dal fatto che in una puntata di Domenica Live, risalente al settembre 2019, Javier Rigau avrebbe accusato i familiari del factotum della diva di essere «una banda familiare specialista nella tecnica della persuasione», a danno dell’attrice. Quest’ultima ha sempre respinto le insinuazioni fatte dall’imprenditore spagnolo contro il suo manager, attribuendo a lui quelle accuse.

JAVIER RIGAU E GINA LOLLOBRIGIDA, IL “GIALLO” DELLE NOZZE

«Ci sono delle persone che ti tradiscono, che hanno bisogno di soldi e fanno le truffe. Mi sono sempre dovuta difendere in tutta la mia vita, ma mai come in questi ultimi anni». Così Gina Lollobrigida mise fine alla lunga relazione con Javier Rigau, di 34 anni più giovane. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la relazione tra i due era cominciata quando lui aveva solo 15 anni. Nel 2006 ci fu l’annuncio del matrimonio, poi l’imprenditore ruppe il fidanzamento e quindi il matrimonio non venne celebrato.

Il colpo di scena arrivò qualche anno dopo. Il 26 marzo 2011, infatti, il quotidiano spagnolo El Mundo annunciò che Gina Lollobrigida e Javier Rigau si erano sposati in gran segreto nel novembre 2010. Mesi dopo l’attrice dichiarò di essere stata sposata con l’inganno, tramite una falsa procura. La vicenda finì in tribunale e si chiuse con l’assoluzione di Javier Rigau, ma il matrimonio fu annullato dalla Sacra Rota. I problemi però per la diva erano solo all’inizio, considerando la battaglia legale che è scoppiata poi con la sua famiglia.



